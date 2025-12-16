Британские учёные доказали: люди африканского, карибского и азиатского происхождения держатся на воде так же хорошо, как..

Исследование британских учёных: цвет кожи не влияет на плавучесть тела в воде

Британские учёные доказали: люди африканского, карибского и азиатского происхождения держатся на воде так же хорошо, как представители белой расы. Согласно исследованию, в этом смысле понятия «тяжёлых костей» не существует.

Исследование провели в Университете Портсмута по запросу Ассоциации чернокожих пловцов. Оно показало, что около 90% участников успешно держались на воде в течение двух минут.

[Серен Джонс, соучредительница Ассоциации чернокожих пловцов]:

«Мы хотели развеять популярный миф, связанный с плотностью костей, расой и плавучестью. Люди считали, что чернокожие идут на дно из-за большой плотности костей. Мы подумали, что если сможем опровергнуть этот миф, то устраним препятствие, которое отпугивает чернокожих и латиноамериканцев от плавания и водных видов спорта».

Исследователи в Лаборатории экстремальных условий Университета Портсмута показали, что 93% из 96 участников смогли держаться на воде в течение двух минут, если им удалось найти подходящую позу или положение.

Команда также провела анализ состава тела, включая сканирование для оценки факторов, влияющих на плавучесть, и протестировала различные техники плавания.

[Серен Джонс, соучредительница Ассоциации чернокожих пловцов]:

«Это просто вопрос практики и поиска того положения на воде, в котором ваше тело чувствует себя наиболее комфортно».

Впрочем, статистика всё же показывает дисбаланс: чернокожие дети в Англии тонут в три раза чаще, чем белые. Кроме того, значительная часть взрослого чернокожего и азиатского население не занимается регулярным плаванием.

Британская ассоциация плавания надеется, что исследование поможет улучшить отношение к плаванию в чернокожих и азиатских общинах и побудит больше людей учиться держаться на воде.

