Санта-Клаус в санях каждый вечер пролетает над Женевским озером

Санта, пролетающий в санях над Женевским озером, – такое необычное зрелище можно увидеть в швейцарском Монтрё..

Санта, пролетающий в санях над Женевским озером, – такое необычное зрелище можно увидеть в швейцарском Монтрё каждый год в рождественский сезон. Это главное украшение местной праздничной ярмарки. Её проводят более 30 лет, и примерно 20 из них гостей приветствует летающий Санта-Клаус.

[Лилиан Майбах, менеджер по связям с общественностью]:

«Туристов привлекают летающий Санта-Клаус и, конечно же, ландшафт. Нет другого рынка с таким видом на озеро. Думаю, это изумительно».

Ярмарка растянулась вдоль озера на полтора километра. Здесь работают 160 торговых палаток. Каждый год сюда приезжает примерно полмиллиона туристов. Половина из них – швейцарцы, остальные – гости из разных стран.

[Элис Ман, туристка из Нью-Йорка]:

«Мы хотели увидеть летающего Санту и посетить Шильонский замок. Нам очень понравилось. Мы здесь первый день. Всё очень красиво, атмосфера по-настоящему рождественская».

На ярмарке гости могут попробовать блюда местной кухни, и, конечно же, знаменитый швейцарский шоколад.

[Майя Хан, туристка из Нью-Йорка]:

«Мы слышали ещё в Нью-Йорке, что у швейцарского шоколада насыщенный и очень сливочный вкус. И мы хотим его попробовать».

Рождественская атмосфера охватила и другие города Швейцарской Ривьеры. Курорт Веве манит гостей «лесом желаний». Здесь можно написать на бумаге, чего хочется на Рождество, или просто оставить слова благодарности за уходящий год. После этого записку надо повесить на ель и ждать хороших событий.

Рождественская ярмарка работает и в Женеве. Рядом с набережной выстроились десятки торговых палаток. Продавцы предлагают сувениры и различные угощения.

