Отец и сын устроили массовую стрельбу на пляже Бонди в Сиднее

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«То, что мы видели вчера, было актом чистого зла».

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что стрельба на еврейском празднике Хануки на пляже Бонди в Сиднее – мрачный момент для страны.

Не менее 15 человек погибли, включая 10-летнюю девочку, после того как вооруженные люди открыли огонь на популярном пляже. Десятки остаются в больнице.

Полиция заявила, что нападение совершили отец и сын.

[Мэл Лэньон, комиссар полиции Нового Южного Уэльса]:

«Мы убеждены, что во вчерашнем инциденте участвовали двое преступников. Один был убит. Второй в критическом, но стабильном состоянии в больнице. Преступники – 50-летний и 24-летний мужчины, отец и сын».

Власти квалифицировали стрельбу в воскресенье как целенаправленное антисемитское нападение и теракт.

Свидетели рассказали, что атака длилась около 10 минут. При этом полиция сообщила, что на мероприятии присутствовало около 1000 человек. В основном, семьи.

Это кадры очевидца, на которых один из прохожих предотвращает нападение. Его уже назвали героем. Полиция сообщила, что 43-летний владелец местного фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед бросился на одного из нападавших сзади и забрал у него оружие. Сообщается, что он получил два ранения в плечо и руку и уже перенёс операцию.

Имена и национальности нападавших полиция не раскрывает. Однако некоторые сми сообщили, что 50-летний нападавший – это Саджид Акрам, который прибыл в страну по студенческой визе в 1998 году. Его сын Навид – гражданин Австралии.

Это нападение назвали самым масштабным с применением огнестрельного оружия для Австралии за последние почти 30 лет. Это также самое серьёзное из серии антисемитских нападений на синагоги, здания и автомобили в Австралии с начала войны Израиля в Газе в октябре 2023 года.

[Алекс Ривчин, член Исполнительного совета евреев Австралии]:

«Послушайте, я помню, как 17 января после поджога возле моего бывшего дома я говорил СМИ, что это закончится гибелью людей. И тогда ситуация обострялась: агрессивные протесты и вандализм переросли в поджоги. Кто бы мог подумать, что будут не просто поджоги, а настоящая бойня? Мешки с трупами на пляже Бонди во время Хануки».

Премьер-министр страны заявил, что примет меры.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы искоренить антисемитизм. Это бич, и мы вместе его искореним».

Соболезнования в связи с нападением выразили многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа. При этом, согласно заявлению премьер-министра Израиля, он предупреждал, что поддержка Австралией палестинской государственности будет подпитывать антисемитизм.

