Кубик Рубика в стиле тетриса: две самые популярные в мире игры объединились

Популярнейшая игра тетрис и головоломка кубик Рубика впервые объединились. Два изобретателя – российско-американский программист Алексей Пажитнов и венгерский профессор Эрнё Рубик – встретились в Малаге в Испании, чтобы продвигать новое творение.

Головоломка теперь называется кубик Рубика «Тетрис». Она сохраняет классическую механику вращения оригинального кубика три на три. Но вместо того, чтобы получить сплошные цвета, игроки должны выстроить шесть классических кирпичиков-тетрамино из тетриса.

[Алексей Пажитнов, создатель тетриса]:

«В какой-то момент мы решили, что, возможно, сможем объединить наши усилия и создать что-то общее, и вот результат. Это кубик Рубика со своей механикой. Но цель – получить изображение тетрамино из моей игры, которая так нравится людям».

Эрнё Рубик изобрёл головоломку в 1974 году. Она буквально покорила мир. За всё время продано полмиллиарда экземпляров. И сейчас каждый год кубик Рубика приобретают миллионы покупателей.

Алексей Пажитнов разработал компьютерную игру «Тетрис» в 1984-м. В неё тоже играют миллионы людей. Впрочем, он считает более важным изобретением кубик Рубика.

[Алексей Пажитнов, создатель тетриса]:

«Думаю, люди не до конца понимают значение этого кубика. На мой взгляд, это символ современной цивилизации. Если бы я мог разместить что-то в качестве доказательства развития человеческой цивилизации на межзвёздном космическом объекте, то кубик был бы одним из десяти таких доказательств».

Оба изобретателя считают, что головоломки особенно важны в эпоху развития искусственного интеллекта. Эрнё Рубик высказал пожелания молодому поколению.

[Эрнё Рубик, изобретатель кубика Рубика]:

«Достигать своих целей и побеждать, преодолевать трудности и так далее. Я считаю это важным элементом жизни, без которого она может стать очень скучной».

Создатель тетриса говорит, что головоломки – это, в первую очередь, развлечение.

[Алексей Пажитнов, создатель тетриса]:

«Решение головоломки дарит невероятное счастье. Именно это мы и создаём, придумывая головоломки для наших клиентов. Мы дарим им долгие часы радости. И никакой искусственный интеллект нас не остановит, будьте уверены».

Кубик Рубика «Тетрис» поступит в продажу весной 2026 года. Головоломка предназначена для людей старше восьми лет.

