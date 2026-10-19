Упрямые и быстрые: таксы соревнуются в скорости в Мюнхене

Забавные соревнования такс устроили в Мюнхене. Четвероногие спортсмены участвуют в спринте на 40 метров. Владельцы подбадривают питомцев как могут и подманивают их любимыми игрушками и угощениями. Но всё равно некоторые бегуны сходят с дистанции.

[Томас Вагнер, владелец собаки]:

«Такса – яркая личность. Она независима и работает самостоятельно. Многие говорят, что таксы упрямы, но на самом деле они просто действуют независимо: пока у собаки есть задача, она её выполняет, а закончив — снова следует за хозяином». [Косима Штайнхардт, владелица собаки]:

«Таксы обладают очень волевым характером. У нас дома есть ещё такая собака. У неё тоже невероятно твёрдый нрав. Таксы воображают себя маленькими ротвейлерами, а выглядят при этом невероятно мило». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Забег такс проходит в Мюнхене уже в четвёртый раз. И с каждым годом участников всё больше. В этот раз их более 120. Причём владельцы приезжают со своими собаками не только со всей Германии, но и из других стран.

Помимо соревнований проходит выставка товаров и услуг для животных. Здесь предлагают всё: от корма и одежды до физиотерапии, реабилитации и специальных путешествий. В этом году в мероприятии участвуют 150 экспонентов.

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