Во Флориде открылся сезон ловли каменных крабов

Во Флориде в США стартовал сезон добычи крабов. Промысел приносит экономике многомиллионный доход. Отрасль важна для..
Дата загрузки: 2026-10-20
Во Флориде в США стартовал сезон добычи крабов. Промысел приносит экономике многомиллионный доход. Отрасль важна для рыбаков, поставщиков морепродуктов, предприятий по переработке и заведений общепита.
Так, ресторан Joe’s Stone Crab в Майами-Бич специализируется на крабах уже более века.
[Стивен Савиц, владелец ресторана]:
«Я представляю уже четвёртое поколение семьи. Так что смотрю на всё это, можно сказать, через призму смены поколений».
Во Флориде добывают каменного краба. Причём ракообразных при этом не уничтожают. У них удаляют клешни, а затем выпускают обратно в океан. Если процедуру выполнить аккуратно, то краб не погибает, и через полтора года у него отрастают новые клешни.
Есть также правила, по которым нельзя отнимать клешни короче семи сантиметров и нельзя трогать самок с икрой.
Сезон добычи крабов длится с середины октября по начало мая. В 2024 году рыбаки на западном побережье Флориды в общей сложности выручили за клешни более 41 миллиона долларов.
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