Осьминоги против синих крабов: в Италии ищут способ остановить нашествие

Синие крабы стали серьёзной угрозой для традиционного рыболовства на Адриатическом побережье Италии. Особенно сильно от нашествия..
Дата загрузки: 2026-09-04
Синие крабы стали серьёзной угрозой для традиционного рыболовства на Адриатическом побережье Италии. Особенно сильно от нашествия пострадали хозяйства по выращиванию моллюсков в дельте реки По.
В Университете Болоньи изучают способ сократить численность крабов с помощью естественного хищника – обычного осьминога. Учёные уже выпустили в море около 50 тысяч молодых осьминогов. Теперь они будут наблюдать, приживутся ли они и увеличится ли их численность.
[Антонио Казалини, ветеринарный врач Университета Болоньи]:
«Мы стремимся доказать как в лабораторных условиях, так и в естественной среде, что местный обычный осьминог – исключительный хищник для синего краба».
В дельте По последствия нашествия стали особенно заметны в 2023 году. За несколько месяцев крабы уничтожили значительную часть хозяйств, связанных с выращиванием моллюсков.
В 2024 году итальянские власти запустили программу по сокращению численности краба. Рыбакам платили за вылов. Но остановить распространение вида не удалось, и программу свернули.
Теперь рыбаки пытаются заработать на том, что стало причиной их проблем. Крабов ежедневно вылавливают в лагунах, после чего варят на пару, замораживают и отправляют на переработку.
Часть продукции экспортируют в другие страны, в частности в Шри-Ланку.
Для местных рыбаков крабовый промысел уже стал частью новой экономики. Но доходы пока значительно ниже прежних. Килограмм краба приносит менее полутора евро, а килограмм моллюсков стоил около 10 евро.
Некоторые местные рестораны тоже пытаются изменить отношение итальянцев к крабу.
[Стефания Маркезини, владелица ресторана]:
«Итальянцы не хотят есть это ракообразное, потому что оно вторглось в наши воды, и мы злимся из-за этого. Но нам приходится его есть, поэтому, когда попробуете этот продукт и научитесь его готовить, вы перейдёте на нашу сторону и поймёте, что это отличный, высококачественный продукт».
Пока учёные продолжают следить за выпущенными в море осьминогами, рыбаки и предприниматели делают ставку на другой способ борьбы с нашествием.
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