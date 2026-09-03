Осьминоги против синих крабов: в Италии ищут способ остановить нашествие

Синие крабы стали серьёзной угрозой для традиционного рыболовства на Адриатическом побережье Италии. Особенно сильно от нашествия..

Синие крабы стали серьёзной угрозой для традиционного рыболовства на Адриатическом побережье Италии. Особенно сильно от нашествия пострадали хозяйства по выращиванию моллюсков в дельте реки По.

В Университете Болоньи изучают способ сократить численность крабов с помощью естественного хищника – обычного осьминога. Учёные уже выпустили в море около 50 тысяч молодых осьминогов. Теперь они будут наблюдать, приживутся ли они и увеличится ли их численность.

[Антонио Казалини, ветеринарный врач Университета Болоньи]:

«Мы стремимся доказать как в лабораторных условиях, так и в естественной среде, что местный обычный осьминог – исключительный хищник для синего краба».

В дельте По последствия нашествия стали особенно заметны в 2023 году. За несколько месяцев крабы уничтожили значительную часть хозяйств, связанных с выращиванием моллюсков.

В 2024 году итальянские власти запустили программу по сокращению численности краба. Рыбакам платили за вылов. Но остановить распространение вида не удалось, и программу свернули.

Теперь рыбаки пытаются заработать на том, что стало причиной их проблем. Крабов ежедневно вылавливают в лагунах, после чего варят на пару, замораживают и отправляют на переработку.

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Часть продукции экспортируют в другие страны, в частности в Шри-Ланку.

Для местных рыбаков крабовый промысел уже стал частью новой экономики. Но доходы пока значительно ниже прежних. Килограмм краба приносит менее полутора евро, а килограмм моллюсков стоил около 10 евро.

Некоторые местные рестораны тоже пытаются изменить отношение итальянцев к крабу.

[Стефания Маркезини, владелица ресторана]:

«Итальянцы не хотят есть это ракообразное, потому что оно вторглось в наши воды, и мы злимся из-за этого. Но нам приходится его есть, поэтому, когда попробуете этот продукт и научитесь его готовить, вы перейдёте на нашу сторону и поймёте, что это отличный, высококачественный продукт».

Пока учёные продолжают следить за выпущенными в море осьминогами, рыбаки и предприниматели делают ставку на другой способ борьбы с нашествием.

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