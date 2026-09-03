fb pixel
Телеканал NTD

Осьминоги против синих крабов: в Италии ищут способ остановить нашествие

Осьминоги против синих крабов: в Италии ищут способ остановить нашествие

Синие крабы стали серьёзной угрозой для традиционного рыболовства на Адриатическом побережье Италии. Особенно сильно от нашествия..

Дата загрузки: 2026-09-04

Осьминоги против синих крабов: в Италии ищут способ остановить нашествие

Синие крабы стали серьёзной угрозой для традиционного рыболовства на Адриатическом побережье Италии. Особенно сильно от нашествия пострадали хозяйства по выращиванию моллюсков в дельте реки По.

В Университете Болоньи изучают способ сократить численность крабов с помощью естественного хищника – обычного осьминога. Учёные уже выпустили в море около 50 тысяч молодых осьминогов. Теперь они будут наблюдать, приживутся ли они и увеличится ли их численность.

[Антонио Казалини, ветеринарный врач Университета Болоньи]:
«Мы стремимся доказать как в лабораторных условиях, так и в естественной среде, что местный обычный осьминог – исключительный хищник для синего краба».

В дельте По последствия нашествия стали особенно заметны в 2023 году. За несколько месяцев крабы уничтожили значительную часть хозяйств, связанных с выращиванием моллюсков.

В 2024 году итальянские власти запустили программу по сокращению численности краба. Рыбакам платили за вылов. Но остановить распространение вида не удалось, и программу свернули.

Теперь рыбаки пытаются заработать на том, что стало причиной их проблем. Крабов ежедневно вылавливают в лагунах, после чего варят на пару, замораживают и отправляют на переработку.

Часть продукции экспортируют в другие страны, в частности в Шри-Ланку.

Для местных рыбаков крабовый промысел уже стал частью новой экономики. Но доходы пока значительно ниже прежних. Килограмм краба приносит менее полутора евро, а килограмм моллюсков стоил около 10 евро.

Некоторые местные рестораны тоже пытаются изменить отношение итальянцев к крабу.

[Стефания Маркезини, владелица ресторана]:
«Итальянцы не хотят есть это ракообразное, потому что оно вторглось в наши воды, и мы злимся из-за этого. Но нам приходится его есть, поэтому, когда попробуете этот продукт и научитесь его готовить, вы перейдёте на нашу сторону и поймёте, что это отличный, высококачественный продукт».

Пока учёные продолжают следить за выпущенными в море осьминогами, рыбаки и предприниматели делают ставку на другой способ борьбы с нашествием.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...