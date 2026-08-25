Гимнастика и 400-метровый забег с препятствиями стали главными соревнованиями третьего дня Всемирных игр гуманоидных роботов в..

Гуманоидные роботы соревнуются в гимнастике и беге с препятствиями в Пекине

Гимнастика и 400-метровый забег с препятствиями стали главными соревнованиями третьего дня Всемирных игр гуманоидных роботов в Пекине.

В гимнастике роботы выполняли прыжки и кувырки. Некоторые машины теряли равновесие и падали.

На дистанции с препятствиями роботам нужно было обходить столбики, ползти, подниматься по лестницам и преодолевать другие преграды.

[Ван, посетитель]:

«Все эти соревнования довольно необычные. Например, забег с препятствиями, футбол и гимнастика. С точки зрения зрелищности забег с препятствиями интереснее. Разные роботы по-разному реагируют на препятствия. Иногда это даже смешно».

Кроме того, роботы впервые соревновались и в тяжёлой атлетике. В весовой категории для тяжеловесов выступили четыре машины. Каждая начала соревнование со штангой весом 15 килограммов.

Во время одного из подходов робот потерял равновесие и упал в сторону судейского стола. Судьи сразу остановили выступление и засчитали попытку как завершённую.

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Помимо спортивных дисциплин, в программе Игр есть соревнования по чирлидингу и открыванию бутылок.

В целом в программе игр 51 дисциплина: 30 спортивных соревнований и 21 конкурс, имитирующий различные практические ситуации.

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