Учёные обнаружили самую быструю звезду в Млечном Пути

Учёные обнаружили самую быструю из известных звёзд в Млечном Пути. Звезда S301 движется вокруг сверхмассивной чёрной..

Учёные обнаружили самую быструю из известных звёзд в Млечном Пути. Звезда S301 движется вокруг сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А со скоростью до 25 тысяч километров в секунду. Это более 8% скорости света.

S301 также подходит к чёрной дыре ближе, чем любая другая известная звезда. Она обращается вокруг Стрельца А по сильно вытянутой орбите и совершает полный оборот за 8,7 года.

[Стефан Гиллесен, астрофизик]:

«Мы обнаружили звезду, которая подходит к чёрной дыре в десять раз ближе, чем звезда, которая до сих пор была лучшим объектом для таких наблюдений. Наши измерения будут точнее, потому что мы подходим ближе к чёрной дыре».

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А находится примерно в 26 тысячах световых лет от Земли. Её масса примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца.

Учёные считают, что движение S301 позволит изучать влияние вращения чёрной дыры на окружающее пространство. Это может помочь проверить предсказания общей теории относительности.

[Стефан Гиллесен, астрофизик]:

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«Если наблюдать за этой звездой ещё 10-15 лет, мы сможем узнать, вращается ли чёрная дыра. Если да, то насколько быстро. И даже направление – в каком направлении она вращается».

Исследование провели с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили. Результаты были опубликованы 19 августа в журнале Nature.

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