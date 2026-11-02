Видеорегистратор запечатлел крушение частного самолёта во Флориде

В американском штате Флорида частный реактивный самолёт упал рядом с дорогой в жилом районе и взорвался...

В американском штате Флорида частный реактивный самолёт упал рядом с дорогой в жилом районе и взорвался. Погибли все девять человек, находившихся на борту.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел момент удара о землю и мощный взрыв, от которого на обочине дороги образовался большой кратер. Катастрофа произошла 1 ноября около часа дня в городе Гринэйкрс в округе Палм-Бич.

Самолёт вылетел из Остина в штате Техас и направлялся на Багамские острова. Перед падением экипаж сообщил диспетчерам об осадках, обледенении и турбулентности. Затем объявил аварийную ситуацию. Причины катастрофы пока не установлены.

По предварительным данным, на земле никто не пострадал.

После крушения власти эвакуировали примерно 600 жителей расположенного неподалеку посёлка трейлеров.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.

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