В Италии следят за состоянием колоний летучих мышей

С наступлением темноты в итальянском городе Аквапенденте из колокольни церкви Святого Франциска вылетают сотни летучих мышей...
Дата загрузки: 2026-08-17
С наступлением темноты в итальянском городе Аквапенденте из колокольни церкви Святого Франциска вылетают сотни летучих мышей. Специалист по этим животным Алессандра Томассини часами считает их с помощью ручного счётчика и тепловизионной камеры. В одну из ночей она насчитала 581 особь.
В Италии зарегистрировано 35 видов летучих мышей. Они живут в природных укрытиях и зданиях. Их защищает итальянское законодательство и международное соглашение EUROBATS.
[Алессандра Томассини, специалист по летучим мышам]:
«Летучие мыши – биоиндикаторы. Нужно годами отслеживать состояние популяций летучих мышей».
Томассини изучает колонии в разных местах региона Лацио. Вместе с коллегами обследует старые здания и природные территории. Главная задача – понять, как меняется состояние колоний.
[Алессандра Томассини, специалист по летучим мышам]:
«В последние годы я отметила, что теперь уже нет нормальной холодной зимы, поэтому они не впадают в непрерывную спячку, и это большая проблема. Я также заметила, что самки рожают в нерегулярное время. Они рожают намного раньше, потом намного позже».
В Риме работает центр спасения и реабилитации. Сюда животных привозят после звонков жителей. При этом некоторых летучих мышей держат здесь постоянно, поскольку они уже не смогут вернуться в дикую природу.
[Франческа Джентиле, ветеринар]:
«Лето – самый тяжёлый период, потому что приходится заботиться о детёнышах».
Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых и тем самым поддерживают экосистемы. Специалисты считают состояние их популяций одним из показателей изменений окружающей среды.
Короткая ссылка на эту страницу: