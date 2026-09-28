Учёные выяснили, как шмелям удаётся садиться на цветы, качающиеся на ветру

Как шмелям и другим насекомым удаётся так точно садиться на цветы, которые раскачиваются на ветру? Ответ..

Как шмелям и другим насекомым удаётся так точно садиться на цветы, которые раскачиваются на ветру? Ответ на этот вопрос попытались найти учёные Университета Вагенингена в Нидерландах.

Они выяснили, что шмели очень быстро обрабатывают большой объём информации о своём положении и соответственно корректируют полёт, несмотря на крошечный размер мозга.

[Флориан Мейрес, профессор экспериментальной зоологии]:

«Мы обучили этих шмелей садиться на этот цветок. А как только они научились, мы увеличивали скорость движения цветка настолько, насколько это было возможно. Шмели всё равно могли садиться на эти очень быстро движущиеся цветы. Цветок двигался из стороны в сторону два раза в секунду».

Учёные сняли посадку сверху и затем замедлили запись.

[Флориан Мейрес, профессор экспериментальной зоологии]:

«Он постоянно двигается из стороны в сторону и очень точно отслеживает цветок, чтобы постепенно приближаться к нему и в итоге приземлиться».

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Как оказалось, с момента получения зрительной информации и до начала движения шмеля проходит всего 50 миллисекунд. По словам исследователей, такой короткой задержки достаточно, чтобы насекомое успевало корректировать полёт.

[Флориан Мейрес, профессор экспериментальной зоологии]:

«Это в пять раз быстрее, чем мы моргаем глазами. Поэтому они могут очень быстро отслеживать движущийся цветок, и этой небольшой задержки всё ещё достаточно, чтобы приземлиться на него».

Мозг шмеля – размером с семечко кунжута и содержит около миллиона нейронов. Для сравнения, в человеческом мозгу их более 80 миллиардов.

Учёные считают, что механизм, который используют эти насекомые, может пригодиться при разработке автономных летательных аппаратов. Сейчас дроны уже используют для работы в сложных условиях, в том числе для доставки помощи в районы, пострадавшие от наводнений.

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