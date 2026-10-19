Учёные зафиксировали резкое сокращение популяции пингвинов в Антарктике

На вулканическом острове Завадовского в Южной Атлантике стремительно сокращается колония антарктических пингвинов. За 14 лет она..

На вулканическом острове Завадовского в Южной Атлантике стремительно сокращается колония антарктических пингвинов. За 14 лет она потеряла около двух третей гнездящихся птиц.

Раньше остров считался местом крупнейшей колонии антарктических пингвинов в мире, теперь этот статус перешёл к мысу Адэр в Антарктиде. Об этом говорится в исследовании Британской антарктической службы, опубликованном в журнале Current Biology.

Учёные изучили данные наблюдений за период с 2011 по 25-й год. Они использовали аэрофотосъёмку с дронов и спутниковые снимки. Исследователи обнаружили большие участки с пустыми гнёздами там, где раньше пингвины выводили птенцов.

[Норман Рэтклифф, эколог и ведущий автор исследования]:

«Когда мы прибыли на острова, то увидели, насколько уменьшились колонии. Можно было видеть большие участки, где остались только пустые гнёзда. Раньше там гнездились птицы, а теперь гнёзда опустели».

Главную причину сокращения популяции учёные связывают с потеплением и сокращением численности антарктического криля. Эти ракообразные составляют основу питания пингвинов. По мере нагревания океана криль смещается в более холодные воды, а птицам становится сложнее находить пищу.

Золотоволосые пингвины, которые живут на том же острове, чувствуют себя лучше. Они менее требовательны к условиям обитания и питанию. При этом исследователи не считают, что сокращение численности антарктических пингвинов вызвано извержением местного вулкана в 2016 году: пепел выпал на участки, где птицы не гнездились.

Короткая ссылка на эту страницу: