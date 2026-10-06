«Сказочный лес» и море цветов: в Софии открылся фестиваль света

Ботанический сад болгарской Софии превратился в световой парк с лазерами, светящимися деревьями и инсталляциями. Маршрут проходит..
Дата загрузки: 2026-10-07
Ботанический сад болгарской Софии превратился в световой парк с лазерами, светящимися деревьями и инсталляциями. Маршрут проходит через несколько тематических зон, включая лес со светлячками, тоннель огней и «море цветов».
[посетительница фестиваля]:
«Это так красиво, особенно лес со светлячками, музыка и цветочные сады. Всё такое лёгкое: животные, которых мы видели, птицы. Такое ощущение, будто это другой мир».
Одна из зон объединяет световые инсталляции с растениями самого ботанического сада. Ещё одна часть маршрута имитирует космический сад.
[посетительница фестиваля]:
«Сейчас почти полная луна, и всё это вместе создаёт атмосферу сказки. Музыка сильно дополняет впечатление: ощущение тайны, свет и тени».
Фестиваль «Шёпот света» проходит в Софии впервые.
[Георги Колев, организатор фестиваля]:
«Идея в том, чтобы перенести людей в совершенно другое место, почти как в сказку или фильм. Ненадолго можно оставить повседневную жизнь позади, испытать что-то необычное, просто расслабиться и восстановить силы».
Самым сложным для организаторов стало создание цветочных инсталляций.
[Георги Колев, организатор фестиваля]:
«Там больше 12 тысяч цветов, и каждый нужно было посадить отдельно, а затем подключить к источнику питания, чтобы он светился. Это была большая работа: мы трудились по 14 часов в день в течение пяти дней».
Длина маршрута превышает километр. На его прохождение посетителям требуется от 50 минут до полутора часов.
[посетительница фестиваля]:
«Всё прекрасно. Есть ощущение, будто ты в сказке и переживаешь что-то волшебное. На мгновение ты убегаешь от реальности и просто наслаждаешься огнями и красотой».
Фестиваль в ботаническом саду Софии продлится до 14 ноября.
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