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Австралийская художница превращает традиционное плетение аборигенов в стекло

Австралийская художница превращает традиционное плетение аборигенов в стекло

Австралийка Дженни Мартиниелло создаёт из стекла традиционные формы, которые коренные жители Австралии веками делали из растительных..

Дата загрузки: 2026-08-19

Австралийская художница превращает традиционное плетение аборигенов в стекло

Австралийка Дженни Мартиниелло создаёт из стекла традиционные формы, которые коренные жители Австралии веками делали из растительных волокон. Среди её работ – сумки, ловушки для угрей и рыбы, а также плетёные корзины.

Идея использовать стекло появилась у художницы благодаря наблюдениям за мастерством своих родственниц.

[Дженни Кемарре Мартиниелло, художница]:
«Могу ли я плести стекло? Конечно, нет. Но можно использовать технику изготовления стеклянных нитей, которую создали в Италии много веков назад».

Эту технику художница использует вместе с командой мастеров. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали структуру традиционного плетения.

В 2026 году одна из работ художницы стала финалистом Национальной премии аборигенного и островного искусства Австралии. Эту премию она уже выигрывала в 2013 году.

[Венди Доус, заместитель директора Canberra Glassworks]:
«История стеклоделия продолжается уже два тысячелетия. А теперь она объединилась с этой прекрасной 65-тысячелетней историей искусства коренных народов».

Дженни считает стекло ещё одним способом передавать традиции следующим поколениям.

[Дженни Кемарре Мартиниелло, художница]:
«Некоторым в обществе кажется, что для сохранения культуры нужно использовать традиционные материалы. Но современные инструменты на самом деле дают невероятное множество новых способов сохранять культуру».

Сегодня произведения художницы представлены в коллекциях Национальной галереи Австралии, а также Британского и других крупных музеев.

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