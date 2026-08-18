Австралийская художница превращает традиционное плетение аборигенов в стекло

Австралийка Дженни Мартиниелло создаёт из стекла традиционные формы, которые коренные жители Австралии веками делали из растительных..

Австралийка Дженни Мартиниелло создаёт из стекла традиционные формы, которые коренные жители Австралии веками делали из растительных волокон. Среди её работ – сумки, ловушки для угрей и рыбы, а также плетёные корзины.

Идея использовать стекло появилась у художницы благодаря наблюдениям за мастерством своих родственниц.

[Дженни Кемарре Мартиниелло, художница]:

«Могу ли я плести стекло? Конечно, нет. Но можно использовать технику изготовления стеклянных нитей, которую создали в Италии много веков назад».

Эту технику художница использует вместе с командой мастеров. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали структуру традиционного плетения.

В 2026 году одна из работ художницы стала финалистом Национальной премии аборигенного и островного искусства Австралии. Эту премию она уже выигрывала в 2013 году.

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[Венди Доус, заместитель директора Canberra Glassworks]:

«История стеклоделия продолжается уже два тысячелетия. А теперь она объединилась с этой прекрасной 65-тысячелетней историей искусства коренных народов».

Дженни считает стекло ещё одним способом передавать традиции следующим поколениям.

[Дженни Кемарре Мартиниелло, художница]:

«Некоторым в обществе кажется, что для сохранения культуры нужно использовать традиционные материалы. Но современные инструменты на самом деле дают невероятное множество новых способов сохранять культуру».

Сегодня произведения художницы представлены в коллекциях Национальной галереи Австралии, а также Британского и других крупных музеев.

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