На австралийском острове Тасмания фотографов и туристов просят оставаться на тропах, когда они ищут дикие орхидеи...

На австралийском острове Тасмания фотографов и туристов просят оставаться на тропах, когда они ищут дикие орхидеи. Эти цветы популярны среди любителей съёмки природы, но во время поисков на них легко наступить. На острове встречается более 200 видов орхидей. Из них 77 находятся под угрозой исчезновения.

[Магали Райт, сотрудница Фонда восстановления ландшафтов]:

«Дело в том, что в одно и то же место приходит много людей. И я думаю, что соцсети играют в этом большую роль».

Специалисты фонда советуют реже возвращаться на один и тот же участок и не указывать в публикациях, где растут редкие виды. При этом интерес к съёмке помогает больше узнать о местных орхидеях.

[Джози Келман, глава Фонда восстановления ландшафтов]:

«Очень трудно побудить людей к действию, если они не понимают, что там есть, и как они могут в этом участвовать. Думаю, сначала нужно во что-то влюбиться, чтобы захотеть приложить усилия и сохранить это».

В Хобарте специалисты фонда выращивают редкие орхидеи из семян. Чтобы семена проросли, им нужен подходящий почвенный гриб. Для некоторых видов его трудно подобрать.

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На то, чтобы научиться выращивать один из таких видов, ушло восемь лет. В природе эту орхидею пока нашли только в двух местах в центральной части Тасмании. Специалисты планируют в ближайшие два года высадить молодые растения на местных лугах.

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