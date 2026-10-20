На своих маленьких крыльях бабочки-монархи дважды в год совершают удивительное путешествие. Новая экспозиция в Американском музее..

Маленькие крылья, грандиозные путешествия: бабочки-монархи в центре внимания на выставке в Нью-Йорке

На своих маленьких крыльях бабочки-монархи дважды в год совершают удивительное путешествие. Новая экспозиция в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке оживляет историю этих странствий с помощью искусства.

По иллюстрациям художника Питера Купера можно проследить путь миграции бабочек из северных штатов США и Канады в центральную часть Мексики. Выставку под названием «Путешествие бабочек-монархов» дополняют музейные видеозаписи мигрирующих насекомых.

Питер Купер не только художник, но и защитник природы.

[Питер Купер, художник]:

«Создание рисунков превратилось в своего рода миссию – поделиться с людьми своим восхищением насекомыми и помочь осознать, насколько они важны для нашего выживания. <…> Без них полки продуктовых магазинов опустели бы. Исчез бы кофе. А без мелких мошек-опылителей, которых почти не видно, не было бы шоколада». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Во время своего путешествия бабочки-монархи пролетают почти 5000 километров. Зиму проводят в горных лесах Мексики, а весной возвращаются на север США и в Канаду. Перелёты сейчас не бывают гладкими: стало меньше мест, где насекомые могут сделать остановку. Причина – в строительстве дорог, расширении городов и сельском хозяйстве. При этом бабочкам-монархам угрожает исчезновение.

Кураторы выставки призывают людей поддерживать редких насекомых: не скашивать полностью траву, высаживать местные виды растений и не использовать инсектициды в сельском хозяйстве.

[Джессика Уэр, куратор выставки]:

«Нам всем надо проявить участие и постараться спасти монархов. Можно создать для них подходящую среду обитания: например, разбить сады для бабочек, где взрослые особи смогут питаться цветочным нектаром. Лучше всего для этого подходят местные виды растений».

Гости выставки также могут познакомиться с обширной музейной коллекцией бабочек, которая включает в себя 1,3 миллиона экземпляров. Некоторым уже более 170 лет.

А рядом располагается виварий, где можно увидеть живых бабочек. Здесь представлено 80 видов со всей планеты.

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