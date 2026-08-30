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Редкие морские черепахи облюбовали побережье Йемена

Редкие морские черепахи облюбовали побережье Йемена

Морские черепахи массово приплывают для гнездования в прибрежную заповедную зону в Йемене. Их привлекают чистый песок..

Дата загрузки: 2026-08-31

Редкие морские черепахи облюбовали побережье Йемена

Морские черепахи массово приплывают для гнездования в прибрежную заповедную зону в Йемене. Их привлекают чистый песок и отдалённость от людей. Как говорят морские биологи, в числе рептилий – зелёные черепахи и редкие биссы, которым угрожает исчезновение.

Эту заповедную зону называют одним из важнейших районов гнездования черепах в Аденском заливе. Власти Йемена пытаются её защитить, но говорят, что сталкиваются с трудностями.

[Ахмад Батарфи, сотрудник Управления по охране природы]:
«Одна из главных трудностей в защите черепах – это огромная протяжённость береговой линии заповедника. Кроме того, некоторые люди нападают на черепах, разрушают их гнёзда и места обитания».

К защите заповедной зоны привлекают береговую охрану. Тех, кто вредит черепахам, могут оштрафовать и даже приговорить к тюремному заключению. Власти намерены ввести и другие меры.

[Ахмад Батарфи, сотрудник Управления по охране природы]:
«Мы стремимся к развитию современной инфраструктуры. Планируем установить информационные знаки и создать пешеходные маршруты для посетителей, причём вдали от мест скопления и гнездования черепах».

Чистые пляжи и богатые рыбой прибрежные воды привлекают много туристов.

[Мухаммад Абдул-Рахман, турист]:
«Мы периодически приезжаем в заповедник Шарма на летний отдых. Разбиваем лагерь, наблюдаем за черепахами. Нам также нравится прекрасный песчаный пляж, рядом с которым можно искупаться, и каменистый берег, где можно порыбачить».

Власти же надеются успешно совместить защиту черепах и развитие туризма.

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