В Помпеях реставрируют один из самых роскошных домов древнего города

В древнеримском археологическом парке Помпеи восстанавливают дом Марка Фабия Руфа. Это один из крупнейших особняков, сохранившихся..
Дата загрузки: 2026-10-23
В древнеримском археологическом парке Помпеи восстанавливают дом Марка Фабия Руфа. Это один из крупнейших особняков, сохранившихся после извержения Везувия почти две тысячи лет назад. Реставраторы укрепляют исторические конструкции и очищают настенные фрески, чтобы сохранить их для будущих поколений.
Особняк расположен на месте бывших оборонительных укреплений Помпей. В здании четыре этажа, множество комнат, коридоров и лестниц. Исследователи предполагают, что дом принадлежал богатому римскому чиновнику. Его архитектура напоминает роскошные императорские дворцы Древнего Рима.
Здание обнаружили в начале 70-х годов прошлого века. С 2021 по 23-й год здесь проводили раскопки и работы по укреплению конструкций. Теперь специалисты занимаются сохранением интерьеров и настенной живописи.
Нынешняя реставрация стала примером сотрудничества археологического парка с частным бизнесом.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка]:
«Здесь идут реставрационные работы стоимостью около полутора миллионов евро. Этот проект полностью финансируется частным спонсором».
Руководство археологического парка рассчитывает, что подобные инвестиции помогут сохранять исторические памятники и уменьшат зависимость от продажи билетов.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка]:
«Это не означает, что уже завтра, если бы у нас было 50 таких спонсоров, мы смогли бы отменить входную плату и установить чисто символическую цену в один евро. Но это перспектива, над которой мы должны работать, чтобы развивать археологический комплекс».
Помпеи были погребены под вулканическим пеплом во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Благодаря этому сохранились здания, предметы быта и произведения искусства, позволяющие узнать, как жили в древнеримском городе.
Сегодня Помпеи входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считаются одним из важнейших археологических памятников Италии.
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