От сумок до скафандра: Prada открыла постоянную выставку в Милане

Более ста предметов из истории Prada представили на постоянной выставке в Милане. Экспозиция «Прадасфера» разместилась в..
Дата загрузки: 2026-11-14
Более ста предметов из истории Prada представили на постоянной выставке в Милане. Экспозиция «Прадасфера» разместилась в галерее Виктора Эммануила II. Именно здесь в 1913 году братья Марио и Мартино Прада открыли свой первый магазин.
Среди редких экспонатов – сумочка из плиссированного шёлка. Её застёжку украшает вырезанная из слоновой кости голова мифологического сатира. Этот мотив вновь появился в коллекции бренда весна-лето 2024 года.
Отдельное пространство посвящено ранним работам Миуччи Прады – внучки одного из основателей модного дома.
Частью маршрута стал подземный проход, который впервые открыли для публики.
[Лоренцо Бертелли, представитель Prada Group]:
«Это путешествие начинается здесь, в «Прадасфере». Для меня это одна из важнейших зон этого здания. Отсюда оно продолжается, соединяя будущее и прошлое через «тайный проход», который связывает старый, первоначальный магазин с его новой частью. И вы действительно увидите эволюцию бренда».
Выставка выходит за рамки моды. Здесь можно увидеть кроссовки America’s Cup 1997 года и прототип скафандра, созданный Prada совместно с компанией Axiom Space.
Ещё один экспонат – ранняя нейлоновая сумка. Этот материал стал одной из узнаваемых черт марки.
[Лаура Джильоли, посетительница выставки]:
«Самое интересное – их история, связь с нейлоном и процессом производства. Именно это поразило меня с самого начала. Отсюда и возникла моя собственная связь с брендом».
Экспозиция открылась в конце сентября. Посещения уже забронированы до нового года.
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