Необычный показ мод провели в Будапеште. На подиум выходят не профессиональные манекенщицы, а представительницы еврейской общины...

Как быть модной и скромной, показали еврейские женщины на дефиле в Будапеште

Необычный показ мод провели в Будапеште. На подиум выходят не профессиональные манекенщицы, а представительницы еврейской общины.

Тема дефиле этого года – Fashion Forest («Лес моды»). Цель мероприятия – развеять стереотипы и показать, что скромный стиль одежды не означает отказа от индивидуальности.

У ортодоксальных евреек принято прикрывать одеждой зону декольте, локти и колени. Замужние женщины часто носят головные уборы. Со стороны такие требования могут казаться ограничивающими. Однако участницы показа подчёркивают, что это отражение их личных ценностей и религиозных убеждений.

[Цивия Майерс, участница показа мод]:

«Скромность вовсе не означает выглядеть непривлекательно. Не нужно одеваться как-то неестественно, вопреки собственной натуре. На этом показе представлено множество моделей в одежде от разных дизайнеров, и каждая участница находит то, что подходит именно ей – то, что по-настоящему отражает её индивидуальность».

[Энико Шуто, участница показа мод]:

«Многие полагают, что право быть ослепительно красивыми есть только у моделей. А сегодняшний день наглядно доказывает обратное. Именно поэтому наше мероприятие такое замечательное: оно показывает, что каждая женщина может быть уверенной в себе».

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Это уже шестой показ мод в рамках проекта Kosher & Chic. Наряды для дефиле предоставляют местные бутики и дизайнеры.

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