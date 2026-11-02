На этих кадрах спасают двоих сотрудников дорожной полиции в Сирии. Они оказались в ловушке в собственном..

Наводнения в Сирии: не менее пятерых погибших

На этих кадрах спасают двоих сотрудников дорожной полиции в Сирии. Они оказались в ловушке в собственном автомобиле в результате наводнений, обрушившихся на восток страны.

Страдают провинции Ракка и Дейр-эз-Зор.

Сообщают о гибели не менее пяти человек в сельских районах. В том числе жертвами стали четверо детей. Ещё пять человек числятся пропавшими без вести. Такие данные приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям Сирии.

Из-за наводнений было перекрыто шоссе, проходящее через Пальмиру в Дейр-эз-Зор.

Сотрудники сирийской гражданской обороны работают в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим от стихии. В целом спасли 25 человек, оказавшихся в ловушке из-за подъёма воды или заблокированных в своих транспортных средствах в различных районах.

Сообщается также о перебоях в работе телекоммуникаций и Интернета.

Также сотни людей были эвакуированы из лагерей для переселенцев на севере Сирии.

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