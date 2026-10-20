Этот шедевр когда-то принадлежал семье Ротшильдов, а теперь его продали за пять миллионов фунтов стерлингов на..

Шедевры Брейгеля и Ван Дейка стали главными экспонатами на ярмарке Frieze в Лондоне

Этот шедевр когда-то принадлежал семье Ротшильдов, а теперь его продали за пять миллионов фунтов стерлингов на художественной ярмарке Frieze Masters в Лондоне. Произведения такого уровня крайне редко появляются на открытом рынке.

Картина «Натюрморт с цветами в керамической вазе» принадлежит кисти фламандского живописца Яна Брейгеля Старшего. Полотно создано в эпоху, когда художники начали отходить от изображения религиозных христианских сюжетов и персонажей к портретной живописи.

[Карло Кнёлль, партнёр галереи Hauser & Wirth]:

«В некотором смысле это тоже портрет – портрет цветка, если можно так выразиться. Примечательно, что эти цветы написаны с натуры».

Хотя букет представлен как целостное произведение, работа над ним шла много месяцев: художник писал каждый цветок в то время, когда он распускался. Мастер тщательно изучал лепестки, потом запечатлевал их на холсте, а затем всё было объединено в одну композицию.

[Карло Кнёлль, партнёр галереи Hauser & Wirth]:

«Здесь всё строится на реальности. Но в то же время это грандиозная мистификация. Ведь всё изображённое не могло находиться в одном месте одновременно».

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Ещё одна жемчужина на ярмарке Frieze – «Портрет дворянина», выполненный фламандским мастером эпохи барокко Антонисом ван Дейком. Он стал одним из самых влиятельных портретистов при английском дворе, а до этого был талантливым учеником и ассистентом Питера Пауля Рубенса.

[Федерико Бонецци, сотрудник галереи Colnaghi]:

«Художник много экспериментирует с изображением фигуры в полный рост, а также с глубиной и перспективой. Характерная черта его стиля – рука, словно выступающая из пространства картины и придающая ей трёхмерность. А красная скатерть и стол, написанные поверх чёрной одежды, создают дополнительный уровень перспективы».

Художник написал эту картину после посещения Генуи. Тогда-то он и начал экспериментировать с портретами в полный рост. На него оказали большое влияние произведения Тициана, под впечатлением от которых он стал создавать более сложные композиции.

Подобные произведения искусства чаще можно увидеть в музеях, в государственных коллекциях. Возможность купить такую работу для частного собрания – большая редкость. Стоимость картины в галерее не раскрывают.

Одновременно с ярмаркой Frieze Masters проходит выставка Frieze London, где можно увидеть и купить работы современных художников.

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