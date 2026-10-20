Во Франции вводят комендантский час после массовых протестов и беспорядков

Комендантский час ввели в нескольких городах Франции на фоне массовых антиправительственных протестов, которые переросли в беспорядки..

Комендантский час ввели в нескольких городах Франции на фоне массовых антиправительственных протестов, которые переросли в беспорядки и грабежи. Полиция также усилила патрулирование улиц и проверки прохожих.

В Лилле правоохранители дежурят в центре города, а повреждённые магазины закрывают щитами. Здесь несовершеннолетним запретили находиться на улице с восьми вечера до шести утра. Такие же ограничения ввели ещё в трёх городах на севере страны. В Париже комендантский час с 23-х до 6-ти касается всех и действует в двух районах: на площади Республики и в торговом квартале Ле-Аль

Напомним, в выходные на улицы французских городов вышли сотни тысяч человек, требуя остановить рост стоимости жизни и улучшить условия в школах. Демонстрации сопровождались столкновениями, погромами и мародёрством.

По данным властей, полиция задержала около 2400 человек. При этом в стычках почти тысяча полицейских получили ранения. Кроме того, было повреждено около трёх тысяч магазинов.

Премьер-министр Себастьен Лекорню выступил за локальные ограничения и отказался вводить комендантский час по всему Парижу. При этом он не исключил возможности введения режима ЧС.

А президент США Дональд Трамп связал происходящее с миграционной политикой Франции. В понедельник он сказал, что предупреждал президента Эммануэля Макрона о необходимости усилить пограничный контроль.

[Дональд Трамп, президент США]

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«Они впустили людей, которые не любят эту страну, не любят её здания, не любят её искусство. И я сказал Макрону при нашей первой встрече: нужно закрыть границы. Вы погубите свою страну. И они погубили свою страну. Вернуть всё будет трудно, но, надеюсь, Франция восстановится».

На фоне критики действий правоохранительных органов министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сказал, что готов уйти в отставку. Однако Макрон отказался принять её и поручил министру продолжить работу над усилением мер безопасности.

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