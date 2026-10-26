Тролли из мусора: скульптуры датского художника покоряют Вашингтон

Двенадцать деревянных троллей поселились в штате Вашингтон. Восемь фигур поджидают гостей в парке дикой природы «Нортвест-Трек»..

Двенадцать деревянных троллей поселились в штате Вашингтон. Восемь фигур поджидают гостей в парке дикой природы «Нортвест-Трек» недалеко от Сиэтла, а ещё четыре украсили территорию зоопарка в городе Такома.

Эти скульптуры — часть передвижной выставки «Тролли: полевое исследование». Автор проекта – датский художник Томас Дамбо. Он начал создавать сказочный мир троллей 12 лет назад. В качестве материалов использует старые доски и другие отходы. Его выставки проходят в разных странах мира.

[Томас Дамбо, художник]:

«Я получаю огромное количество предложений создавать скульптуры в самых разных уголках мира. Но у меня просто нет времени реализовать все. Поэтому я решил организовать передвижную выставку, которая могла бы отправиться туда, где находятся мои поклонники».

Скульптуры размещают так, чтобы посетители парков их искали, а заодно знакомились с миром природы.

[Томас Дамбо, художник]:

«Я хочу, чтобы люди чаще выбирались на свежий воздух, чувствовали себя частью сообщества и ощущали радость от созидательного процесса, который замедляет бег жизни».

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Художник говорит, что в создании троллей поучаствовали уже почти 25 000 человек. Кроме того, в его команде насчитывается 35 штатных сотрудников.

Цель Томаса – привлечь внимание людей к необходимости беречь природу. Он поставил перед собой задачу – создать тысячу троллей. Сейчас приближает к отметке в 200 скульптур.

[Томас Дамбо, художник]:

«Можно сказать, что я достиг того, к чему стремился. Я когда-то представлял себе, как буду создавать скульптуры, прятать их по всему миру, сочинять масштабную сказку – и всё это превратится в глобальную выставку, объединённую одним сюжетом. И вот сейчас, сидя здесь, я понимаю, что воплотил это в жизнь! Здорово, правда?»

У Томаса есть сайт с глобальной картой троллей, где собраны истории и координаты каждой фигуры. По словам художника, в этом году сайт посетили почти полтора миллиона уникальных пользователей, а его скульптуры троллей увидели уже восемь миллионов человек.

Выставка в Вашингтоне будет работать до 24 января.

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