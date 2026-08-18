Тридцать хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в Аргентине и отправляются в заповедники в..

Вышли на пенсию: 30 тигров и львов из бывшего зоопарка в Аргентине будут жить в заповедниках

Тридцать хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в Аргентине и отправляются в заповедники в другие страны. Эти дикие животные долгое время жили в тесных клетках. Им не хватало естественного света, а также их плохо кормили. Зоопарк в городе Лухан закрыли из-за нарушений в сентябре 2020 года.

Сотрудники международной зоозащитной организации Four Paws обследовали не менее 60 питомцев. Животным под наркозом сделали УЗИ и рентген, а также взяли у них анализ крови. Обследование показало, что многим нужна ветеринарная помощь.

[Марина Иванова, ветеринар]:

«Их нужно перевезти в те места, где можно обеспечить лечение. Поэтому мы решили отправить 15 животных в Lionsrock. Это заповедник в ЮАР, принадлежащий организации Four Paws. Там есть ветеринарная клиника, в которой работают специалисты по уходу за крупными кошками».

Ещё 15 хищников отправятся в заповедник диких животных в Колорадо в США. Все питомцы будут жить в условиях, максимально приближённых к естественным.

[Амир Халил, ветеринар]:

«Каждая большая кошка сможет жить на территории площадью до 5000 квадратных метров. Там можно свободно двигаться. У хищников будут правильное питание и надлежащий медицинский уход. Так что их жизнь сильно изменится. Они как будто выйдут на пенсию».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Некоторым хищным кошкам пришлось сделать наркоз, чтобы погрузить их в клетки для перевозки. А некоторые перешли добровольно.

Ещё около 30 тигров и львов пока останутся в бывшем зоопарке.

Короткая ссылка на эту страницу: