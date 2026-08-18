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Вышли на пенсию: 30 тигров и львов из бывшего зоопарка в Аргентине будут жить в заповедниках

Вышли на пенсию: 30 тигров и львов из бывшего зоопарка в Аргентине будут жить в заповедниках

Тридцать хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в Аргентине и отправляются в заповедники в..

Дата загрузки: 2026-08-19

Вышли на пенсию: 30 тигров и львов из бывшего зоопарка в Аргентине будут жить в заповедниках

Тридцать хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в Аргентине и отправляются в заповедники в другие страны. Эти дикие животные долгое время жили в тесных клетках. Им не хватало естественного света, а также их плохо кормили. Зоопарк в городе Лухан закрыли из-за нарушений в сентябре 2020 года.

Сотрудники международной зоозащитной организации Four Paws обследовали не менее 60 питомцев. Животным под наркозом сделали УЗИ и рентген, а также взяли у них анализ крови. Обследование показало, что многим нужна ветеринарная помощь.

[Марина Иванова, ветеринар]:
«Их нужно перевезти в те места, где можно обеспечить лечение. Поэтому мы решили отправить 15 животных в Lionsrock. Это заповедник в ЮАР, принадлежащий организации Four Paws. Там есть ветеринарная клиника, в которой работают специалисты по уходу за крупными кошками».

Ещё 15 хищников отправятся в заповедник диких животных в Колорадо в США. Все питомцы будут жить в условиях, максимально приближённых к естественным.

[Амир Халил, ветеринар]:
«Каждая большая кошка сможет жить на территории площадью до 5000 квадратных метров. Там можно свободно двигаться. У хищников будут правильное питание и надлежащий медицинский уход. Так что их жизнь сильно изменится. Они как будто выйдут на пенсию».

Некоторым хищным кошкам пришлось сделать наркоз, чтобы погрузить их в клетки для перевозки. А некоторые перешли добровольно.

Ещё около 30 тигров и львов пока останутся в бывшем зоопарке.

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