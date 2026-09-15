Учёные: динозавры гнездились в холодных регионах намного южнее, чем считалось ранее

Гигантские динозавры не только жили в холодных регионах недалеко от Антарктиды, но и выводили там потомство...

Гигантские динозавры не только жили в холодных регионах недалеко от Антарктиды, но и выводили там потомство. Такой вывод недавно сделали исследователи. Они выяснили, что древние рептилии гнездились намного южнее, чем предполагалось раньше.

В течение четырёх лет палеонтологи проводили раскопки в формации Чоррильо на юге Аргентины – примерно в 300 километрах к северу от Магелланова пролива. Они обнаружили 250 фрагментов яичной скорлупы. Возраст находок – 68-69 миллионов лет.

По мнению учёных, яйца принадлежали титанозаврам, которые входят в число самых крупных животных, когда-либо обитавших на Земле.

[Дарла Зеленицки, соавтор исследования]:

«Титанозавры были колоссальных размеров. Они ходили на четырёх ногах, у них было огромное бочкообразное тело, длинная шея и очень длинный хвост. И, конечно же, это были травоядные динозавры, которые весили до 75 тонн».

При этом яйцо титанозавра было в 18 000 раз легче своего родителя. Только что вылупившийся ящер весил четыре килограмма. Насиживать такие яйца титанозавр не мог. Оставить на открытом пространстве тоже было нельзя. Из-за пористой скорлупы яйца могли потерять влагу и пересохнуть.

Исследователи считают, что титанозавры зарывали их в кучу земли и остатков растительности. Получался своеобразный инкубатор.

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[Дарла Зеленицки, соавтор исследования]:

«Представьте себе яйца, зарытые в огромные кучи растительности, которая разлагалается. И эта ферментирующаяся, гниющая растительность выделяла тепло, необходимое для инкубации яиц. Поэтому эмбрионы могли расти и развиваться».

По словам учёных, открытие показывает, как доисторические рептилии приспосабливались к неблагоприятной среде.

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