Протесты охватили Европу: чего требуют участники

Десятки тысяч людей вышли на улицы европейских городов в выходные. Участники требовали доступного жилья, а также..

Десятки тысяч людей вышли на улицы европейских городов в выходные. Участники требовали доступного жилья, а также снижения стоимости жизни и расходов на образование.

В Германии протесты организовало молодёжное движение «Поколение Z». Акции прошли более чем в 30 городах, включая Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Участники требовали сделать образование доступнее и отменить обязательную военную службу.

В Берлине протесты прошли в основном мирно. Однако отдельные протестующие бросали в полицию камни и яйца. Во Франкфурте группа протестующих разграбила как минимум два магазина и повредила ещё несколько. В Кёльне полиция досрочно остановила демонстрацию после того, как некоторые участники начали запускать фейерверки.

Во Франции к акциям призывали профсоюзы, студенческие объединения и участники движения «жёлтых жилетов». Их требования связаны с зарплатами, ценами и состоянием общественных служб. В Париже протесты также проходили в основном мирно. Однако в некоторых центральных районах власти ввели комендантский час.

В целом студенческие протесты в стране продолжаются с сентября.

В Португалии несколько тысяч человек прошли по центру Лиссабона. Они требовали отозвать законопроект об аренде, который, по их мнению, усугубит жилищный кризис. После марша они установили более 50 палаток. Позже полиция разогнала сотни людей, организовавших лагерь.

В швейцарском Цюрихе несколько сотен человек вышли на улицы по примеру других европейских стран. Некоторые участники поджигали мусорные контейнеры и бросали камни, бутылки и фейерверки в полицейских. Для разгона силы правопорядка применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

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А в Албании протестовали против политической системы. Протестующие в Тиране обвиняют политиков в коррупции и требуют ухода премьер-министра Эди Рамы. Для разгона полиция применила водомёты.

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