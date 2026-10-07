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Массовые протесты во Франции: участники требуют улучшить условия в школах

Массовые протесты во Франции: участники требуют улучшить условия в школах

Десятки тысяч школьников, учителей и родителей вышли на улицы Парижа во вторник. Они требуют улучшить условия..

Дата загрузки: 2026-10-07

Массовые протесты во Франции: участники требуют улучшить условия в школах

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