Массовые протесты во Франции: участники требуют улучшить условия в школах
Десятки тысяч школьников, учителей и родителей вышли на улицы Парижа во вторник. Они требуют улучшить условия..
Дата загрузки: 2026-10-07
Мировые новости » Главные мировые новости » Массовые протесты во Франции: участники требуют улучшить условия в школах
Десятки тысяч школьников, учителей и родителей вышли на улицы Парижа во вторник. Они требуют улучшить условия..
Дата загрузки: 2026-10-07
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