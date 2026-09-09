На Панамском канале снова сокращают проход судов из-за нехватки воды

Панамский канал может ещё сильнее сократить пропуск судов в ближайшие месяцы. Решение будет зависеть от количества..

Панамский канал может ещё сильнее сократить пропуск судов в ближайшие месяцы. Решение будет зависеть от количества дождей до конца ноября.

[Илия Эспино де Маротта, администратор Панамского канала]:

«Всё будет зависеть от того, как будут идти дожди в сентябре, октябре и ноябре. Это три самых критических месяца, по которым я пойму, нужно ли в январе, феврале или марте ещё снизить некоторые квоты. Об этом мы объявим в установленном порядке».

Из-за засухи и обмеления водохранилищ пропуск судов уже ограничили. С начала сентября суточная квота составляет 34 судна при пропускной способности в 40 судов. С 15 сентября порог снизят до 32 кораблей.

Проблема усугубилась из-за Эль-Ниньо. С мая по август осадков в Панаме было меньше обычного.

Для работы шлюзов на Панамском канале используют пресную воду. Поэтому в засушливые периоды власти вынуждены выбирать между количеством проходящих судов и запасами воды для населения.

Чтобы решить проблему на реке Индио уже начали строить водохранилище. Проект оценивают примерно в 1,6 миллиарда долларов. Предполагается, что водохранилище позволит увеличить пропускную способность канала в сухой сезон и одновременно обеспечить питьевой водой растущее население Панамы.

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[Илия Эспино де Маротта, администратор Панамского канала]:

«Именно поэтому мы реализуем проект озера Рио-Индио, чтобы гарантировать воду в среднесрочной перспективе. Это произойдёт не скоро, поскольку проект займёт пять или шесть лет».

Панамский канал соединяет Атлантический и Тихий океаны. На него приходится около 3% мировой морской торговли. Для страны он также имеет большое экономическое значение. Канал обеспечивает более трёх процентов ВВП Панамы.

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