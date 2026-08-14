fb pixel
Телеканал NTD

Затонувшее древнеримское судно нашли у берегов Сицилии

Затонувшее древнеримское судно нашли у берегов Сицилии

У берегов Сицилии нашли затонувшее древнеримское судно. Эксперты предполагают, что ему примерно 2100 лет. На корабле..

Дата загрузки: 2026-08-14

Затонувшее древнеримское судно нашли у берегов Сицилии

У берегов Сицилии нашли затонувшее древнеримское судно. Эксперты предполагают, что ему примерно 2100 лет. На корабле обнаружили сотни амфор. В таких сосудах перевозили различные товары, включая оливковое масло и зерно. Сицилия играла важную роль в торговле в эпоху античного мира.

Длина судна – 21 метр, ширина – шесть. Оно находится на глубине 46 метров примерно в пяти километрах от побережья города Мадзара-дель-Валло на западе Сицилии.

Римский корабль первыми заметили местные дайверы. После этого его обследовали итальянские карабинеры из подразделения, которое занимается охраной культурного наследия.

Теперь участок морского дна, где лежит судно, возьмут под охрану. А подводные археологи проведут исследование и попробуют установить причину крушения.

В Министерстве культуры Италии назвали находку одним из самых значимых подводных археологических открытий последних лет.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...