Затонувшее древнеримское судно нашли у берегов Сицилии

У берегов Сицилии нашли затонувшее древнеримское судно. Эксперты предполагают, что ему примерно 2100 лет. На корабле..

У берегов Сицилии нашли затонувшее древнеримское судно. Эксперты предполагают, что ему примерно 2100 лет. На корабле обнаружили сотни амфор. В таких сосудах перевозили различные товары, включая оливковое масло и зерно. Сицилия играла важную роль в торговле в эпоху античного мира.

Длина судна – 21 метр, ширина – шесть. Оно находится на глубине 46 метров примерно в пяти километрах от побережья города Мадзара-дель-Валло на западе Сицилии.

Римский корабль первыми заметили местные дайверы. После этого его обследовали итальянские карабинеры из подразделения, которое занимается охраной культурного наследия.

Теперь участок морского дна, где лежит судно, возьмут под охрану. А подводные археологи проведут исследование и попробуют установить причину крушения.

В Министерстве культуры Италии назвали находку одним из самых значимых подводных археологических открытий последних лет.

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