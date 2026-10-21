Французские шеф-повара надели боксёрские перчатки и устроили кулинарный поединок

Шеф-повара в боксёрских перчатках помогают любителям приготовить омлеты-суфле. Так проходит кулинарный конкурс во французском горном городке..

Шеф-повара в боксёрских перчатках помогают любителям приготовить омлеты-суфле. Так проходит кулинарный конкурс во французском горном городке Межев.

На выполнение задания отведено 20 минут. Шеф-повара не могут прикасаться к продуктам и посуде голыми руками, поэтому им приходится объяснять каждое действие словами.

Перед началом организаторы предложили выйти на сцену зрителям, которые почти не умеют готовить. В их числе оказалась Патрисия Матон.

[Патрисия Матон, участница конкурса]:

«Мне это безумно нравится! Я годами мечтала принять участие. И вот меня выбрали, я просто в восторге!»

Помогал Патрисии шеф-повар Флоран Пулар.

[Флоран Пулар, шеф-повар]:

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«На самом деле главная трудность в том, что нужно взбивать яичные желтки, а в боксёрских перчатках мы ничего не можем сделать. И у меня сложилось впечатление, что Патрисия раньше не так уж часто что-то взбивала. Вот в чём была сложность».

Другим участникам тоже пришлось непросто.

[Мохамед Шейх, шеф-повар]:

«Я попытался немного поперчить блюдо, стараясь захватить перец. Но на самом деле это очень сложно. По сути, остаётся только держать миску».

Не все блюда получились идеально. У одной из участниц оно подгорело.

[Вивиана Пизакане, шеф-повар]:

«Ничего страшного, такое случается со всеми. Честно говоря, мне всё очень понравилось. Участник был замечательный, он очень хорошо готовил».

В состав жюри вошёл Эрик Фрешон – шеф-повар, который на протяжении 15 лет сохранял три звезды гида «Мишлен».

[Эрик Фрешон, член жюри и патрон фестиваля Toquicimes]:

«Это было весёлое, игровое испытание. Сама задача была довольно забавной, ведь приготовить омлет-суфле совсем непросто. Я считаю, что результаты оказались довольно хорошими».

Победительницу первого тура объявили после дегустации. Лучший омлет приготовила Патрисия Матон – та самая участница, которая призналась, что почти не готовит дома.

Фестиваль объединяет любителей гастрономии, профессиональных поваров и производителей продуктов. В программе – кулинарные мастер-классы, дегустации и конкурсы.

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