Поток мигрантов в Испанию резко увеличился: за 10 дней прибыли 7500 человек

Поток нелегальных мигрантов в Испанию резко увеличился в этом месяце. По атлантическому маршруту из Западной Африки..
Дата загрузки: 2026-11-14
Поток нелегальных мигрантов в Испанию резко увеличился в этом месяце. По атлантическому маршруту из Западной Африки на Канарские острова только за первые 10 дней ноября прибыли почти 7500 человек. Основным принимающим пунктом стал Иерро – самый маленький остров архипелага.
Глава региона Фернандо Клавихо говорит, что власти заранее получили предупреждения и разведданные о значительном увеличении потока мигрантов. Он отметил, что в дополнение к двум спасательным судам, уже работающим в этом районе, направят ещё одно. Эти суда разыскивают лодки с мигрантами в море и безопасно доставляют их на берег.
Клавихо призвал к более тесному сотрудничеству с Сенегалом и Гамбией, откуда отправляется много лодок с мигрантами. Он считает, что там необходимо развернуть силы Frontex. Европейское агентство пограничной и береговой охраны помогает странам ЕС контролировать внешние границы, выявлять нелегальные пересечения и противодействовать трансграничной преступности.
[Фернандо Клавихо, президент Канарских островов]:
«Это потребует времени и дополнительных переговоров. Процесс не будет быстрым, но совершенно очевидно, что Евросоюзу и правительству Испании необходимо добиться присутствия Frontex на африканском побережье. Именно там можно проводить полноценные следственные действия, направленные на ликвидацию сетей, которые занимаются незаконной перевозкой людей».
По данным испанских СМИ, с начала этого года в Испанию прибыло более 19 000 мигрантов. Это примерно на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова – один из самых смертоносных миграционных путей в мире.
Ежегодно тысячи мигрантов в надежде достичь Европы пытаются преодолеть этот путь на переполненных лодках, несмотря на сильные течения, волны и огромное расстояние. Как правило, поток искателей лучшей жизни возрастает осенью, когда морские условия становятся благоприятнее.
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