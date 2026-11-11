Поток мигрантов в Испанию резко увеличился: за 10 дней прибыли 7500 человек

Поток нелегальных мигрантов в Испанию резко увеличился в этом месяце. По атлантическому маршруту из Западной Африки..

Поток нелегальных мигрантов в Испанию резко увеличился в этом месяце. По атлантическому маршруту из Западной Африки на Канарские острова только за первые 10 дней ноября прибыли почти 7500 человек. Основным принимающим пунктом стал Иерро – самый маленький остров архипелага.

Глава региона Фернандо Клавихо говорит, что власти заранее получили предупреждения и разведданные о значительном увеличении потока мигрантов. Он отметил, что в дополнение к двум спасательным судам, уже работающим в этом районе, направят ещё одно. Эти суда разыскивают лодки с мигрантами в море и безопасно доставляют их на берег.

Клавихо призвал к более тесному сотрудничеству с Сенегалом и Гамбией, откуда отправляется много лодок с мигрантами. Он считает, что там необходимо развернуть силы Frontex. Европейское агентство пограничной и береговой охраны помогает странам ЕС контролировать внешние границы, выявлять нелегальные пересечения и противодействовать трансграничной преступности.

[Фернандо Клавихо, президент Канарских островов]:

«Это потребует времени и дополнительных переговоров. Процесс не будет быстрым, но совершенно очевидно, что Евросоюзу и правительству Испании необходимо добиться присутствия Frontex на африканском побережье. Именно там можно проводить полноценные следственные действия, направленные на ликвидацию сетей, которые занимаются незаконной перевозкой людей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По данным испанских СМИ, с начала этого года в Испанию прибыло более 19 000 мигрантов. Это примерно на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова – один из самых смертоносных миграционных путей в мире.

Ежегодно тысячи мигрантов в надежде достичь Европы пытаются преодолеть этот путь на переполненных лодках, несмотря на сильные течения, волны и огромное расстояние. Как правило, поток искателей лучшей жизни возрастает осенью, когда морские условия становятся благоприятнее.

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