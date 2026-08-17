Мигранты в Сеуте требуют убежища на фоне угрозы нового массового наплыва

Сотни мигрантов вышли на акцию протеста на городском пляже Сеуты. Они требуют предоставить им убежище и..

Сотни мигрантов вышли на акцию протеста на городском пляже Сеуты. Они требуют предоставить им убежище и не отправлять обратно в Марокко. На плакатах надписи «Мы не хотим возвращаться» и «Мы тоже люди». Участники скандируют: «Мы хотим работать, а не воровать».

[Хишам Чикир, мигрант из Марокко]:

«Мы хотим получить убежище, потому что люди из других стран, которые здесь находятся, его получают. Почему только марокканцы не могут его получить? В чём наша вина?»

При этом власти Марокко накануне задержали 111 человек, пытавшихся попасть в Сеуту. Это произошло после призывов в соцсетях к новому массовому переходу границы. Испания и Марокко усилили охрану приграничной зоны.

В Сеуте сейчас остаются от пяти до восьми тысяч человек, которые пересекли границу во время массового перехода около двух недель назад. Тогда на территорию испанского анклава одновременно попало более 72 тысяч мигрантов. Большинство прибывших позже добровольно вернулись в Марокко.

Многие оставшиеся живут на пляже и на окраинах города. Из-за наплыва людей ресурсы Сеуты перегружены.

[Аюб Эларруд, мигрант из Марокко]:

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«Мы спим рядом с морем, на холоде, с плохим запахом. Мы очень страдаем. Полиция не позволяет нам идти в центр города, она постоянно нас выгоняет, говоря, чтобы мы убирались оттуда».

Ранее министр внутренних дел Испании заявил, что незаконно прибывшим мигрантам не разрешат оставаться в Сеуте, переезжать на материковую часть страны или получать легальный статус. Исключение предусмотрено для редких случаев. Остальных намерены вернуть в Марокко.

Массовый переход 30 июля стал одним из крупнейших миграционных кризисов в истории Сеуты. В ходе этого погибло не менее 96 мигрантов.

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