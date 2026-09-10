fb pixel
Телеканал NTD

Кения дала нелегальным мигрантам 90 дней на оформление документов

Кения дала нелегальным мигрантам 90 дней на оформление документов

Сотни граждан Бурунди с чемоданами, сумками и даже матрасами пришли к посольству своей страны в столице..

Дата загрузки: 2026-09-10

Кения дала нелегальным мигрантам 90 дней на оформление документов

Сотни граждан Бурунди с чемоданами, сумками и даже матрасами пришли к посольству своей страны в столице Кении, чтобы получить документы для возвращения домой.

Ранее президент Кении Уильям Руто потребовал закрыть малый бизнес, которым занимаются иностранцы.

При этом кенийские власти объявили, что у иностранцев есть 90 дней на легализацию своего пребывания и оформление необходимых разрешений.

[Инносент Рухингука, гражданин Бурунди]:
«У меня есть всё, я имею право здесь находиться: удостоверение личности, разрешение на работу, собственный бизнес. Но с этого момента я всё потерял».

Правительство Кении также пообещало не допускать преследований и ксенофобии. Но многие боятся за своё будущее.

[Нийонкур Эрик, гражданин Бурунди]:

«Даже если мы останемся после амнистии, мы боимся, что нас больше не будут уважать. Многие из нас чувствуют, что отношение изменилось и что люди будут смотреть на нас иначе из-за того, что произошло».

По данным ООН, в Кении находится около 16 тысяч беженцев и просителей убежища из Бурунди. Многие зарабатывают мелкой торговлей. В частности, продают кофе и одежду секонд-хенд.

По истечении 90 дней власти намерены начать проверки статуса иностранцев. Те, кто не успеет оформить документы, столкнутся с дальнейшими мерами.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...