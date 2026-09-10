Кения дала нелегальным мигрантам 90 дней на оформление документов

Сотни граждан Бурунди с чемоданами, сумками и даже матрасами пришли к посольству своей страны в столице..
Дата загрузки: 2026-09-10
Сотни граждан Бурунди с чемоданами, сумками и даже матрасами пришли к посольству своей страны в столице Кении, чтобы получить документы для возвращения домой.
Ранее президент Кении Уильям Руто потребовал закрыть малый бизнес, которым занимаются иностранцы.
При этом кенийские власти объявили, что у иностранцев есть 90 дней на легализацию своего пребывания и оформление необходимых разрешений.
[Инносент Рухингука, гражданин Бурунди]:
«У меня есть всё, я имею право здесь находиться: удостоверение личности, разрешение на работу, собственный бизнес. Но с этого момента я всё потерял».
Правительство Кении также пообещало не допускать преследований и ксенофобии. Но многие боятся за своё будущее.
[Нийонкур Эрик, гражданин Бурунди]:
«Даже если мы останемся после амнистии, мы боимся, что нас больше не будут уважать. Многие из нас чувствуют, что отношение изменилось и что люди будут смотреть на нас иначе из-за того, что произошло».
По данным ООН, в Кении находится около 16 тысяч беженцев и просителей убежища из Бурунди. Многие зарабатывают мелкой торговлей. В частности, продают кофе и одежду секонд-хенд.
По истечении 90 дней власти намерены начать проверки статуса иностранцев. Те, кто не успеет оформить документы, столкнутся с дальнейшими мерами.
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