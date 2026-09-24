Мексика закрыла порты и готовится к удару урагана «Поло»

Несколько портов закрыли для судоходства на тихоокеанском побережье Мексики из-за приближения урагана «Поло». Так, в двух..

Несколько портов закрыли для судоходства на тихоокеанском побережье Мексики из-за приближения урагана «Поло». Так, в двух портах, включая Акапулько, запретили выход всех судов. В некоторых других ограничения коснулись только малых кораблей.

Ураган движется на северо-запад вдоль побережья. Его эпицентр остаётся над водой, но внешние потоки уже затронули мексиканское побережье.

В штате Герреро может выпасть до 15 сантиметров осадков. В штатах Мичоакан, Колима и Халиско ожидается до 10 сантиметров. Сильные дожди могут вызвать наводнения и оползни, особенно в горных районах Герреро.

В Акапулько жители стараются соблюдать меры предосторожности.

[Франсиско Моралес, житель Акапулько]:

«Сейчас нам приходится выходить из дома, но только по самым необходимым делам. Мы должны оставаться начеку и, да, немного беспокоиться, потому что может повториться ситуация как при урагане «Отис»».

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Поло» в среду оставался ураганом четвертой категории. Скорость постоянного ветра достигала 240 километров в час.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Жители прибрежных районов также готовятся переждать непогоду дома.

[Хосефина Перес, жительница Акапулько]:

«Как видите, нас предупредили о приближении шторма, так что я подготовилась, и у нас всё в порядке. Пока всё хорошо. Дождь несильный, просто моросит, да и ветер нас особо не затронул».

В ближайшие сутки «Поло» продолжит двигаться на северо-запад, оставаясь над Тихим океаном.

Короткая ссылка на эту страницу: