Жители Сеуты открыли лагерь для женщин и детей-мигрантов

Палаточный лагерь для женщин и детей-мигрантов оборудовали жители одного из районов испанской Сеуты. Здесь размещают тех,..

Палаточный лагерь для женщин и детей-мигрантов оборудовали жители одного из районов испанской Сеуты. Здесь размещают тех, кто прибыл в испанский анклав после массового перехода границы с Марокко.

Местные волонтёры вместе с гуманитарными организациями и Красным Крестом обеспечивают людей едой, водой и предметами первой необходимости.

[Яхья Эль-Идриси, житель района Эль-Принсипе]:

«Люди подходили ко мне и рассказывали свои истории, и, клянусь, у меня мурашки бежали по коже. Здесь есть люди, у которых нет ни отца, ни матери. Есть те, кто потерял отца или мать уже после приезда. Есть люди, которые потеряли здесь друзей».

Лагерь рассчитан на тех, кому негде переночевать. По словам организаторов, помощь получают все женщины, которые в ней нуждаются.

[Яхья Эль-Идриси, житель района Эль-Принсипе]:

«Цель всего этого – помочь всем женщинам, которым нужна помощь или убежище. Здесь рады всем. Мы никому не отказали, даже когда к нам приходили люди, создававшие проблемы».

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Сейчас в Сеуте остаются примерно от пяти до восьми тысяч мигрантов. Они оказались в анклаве после массового перехода границы 30 июля. Большинство прибывших впоследствии добровольно вернулись в Марокко.

Городские службы не справляются с нагрузкой. Государственный центр приёма переполнен, а многие мигранты живут во временных лагерях на окраинах и у пляжа.

Между тем, испанские власти уже расширяют временные места размещения. При этом правозащитные организации призывают скорее обеспечить женщинам и детям безопасное жильё и специализированную помощь.

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