Сотни мигрантов покинули юг Мексики в надежде получить статус беженца

Сотни мигрантов в четверг вышли из Тапачулы и направились в центральные и северные районы Мексики. В..

Сотни мигрантов в четверг вышли из Тапачулы и направились в центральные и северные районы Мексики. В основном в караване – выходцы из стран Центральной Америки и с Кубы.

Группа называет себя «Мечты без границ». Среди её участников есть мигранты, депортированные из США при администрации Дональда Трампа. Другие говорят, что оказались заблокированы на юге Мексики из-за задержек с оформлением документов.

[Хосе Диас Эльвир, мигрант из Гондураса]:

«Я из Гондураса, и многие из нас решили уйти, потому что у нас нет выбора. Мы не можем ехать на автобусах и не можем ехать в микроавтобусах, потому что нас останавливают. Здесь, в Мексике, для нас очень опасно ездить на автобусах и общественном транспорте. Поэтому это единственный способ добраться до места назначения и двигаться дальше».

Мигранты, идущие в караване, хотят снова подать обращения в мексиканское агентство по делам беженцев и найти работу в других регионах страны.

[Франсиско Гомес Торо, мигрант из Кубы]:

«Я буду идти, пока будет хватать сил, куда угодно, только чтобы не оставаться в Тапачуле, потому что это тюрьма для людей. Отсюда никуда не выпускают. Такие, как я, без денег спали на улицах, но полиция не позволяла нам нигде спать. Здесь нас подвергали психологическому давлению».

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По данным местных организаций, в регионе в ожидании обработки запросов остаётся более 60 тысяч человек. Между тем, мексиканские миграционные власти заявляют, что следят за движением каравана.

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