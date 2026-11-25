В Мексике десятки мигрантов, следовавших в составе каравана в сторону США, решили прекратить пеший переход. Они..

В Мексике десятки мигрантов, следовавших в составе каравана в сторону США, решили прекратить пеший переход. Они ссылаются на сильную усталость и травмы.

[Марианна, мигрантка]:

«Нет, мы больше не хотим идти пешком. У нас очень болят ноги, и мы просто устали».

Караван вышел из Тапачулы 10 ноября. Сейчас добрался до города Арриага в штате Чьяпас на юге страны. Примерно за две недели мигранты преодолели 290 километров.

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Мигранты, решившие отделиться от каравана, добровольно обратились к сотрудникам миграционной службы, и те предложили им оформить временные разрешения на передвижение по стране. Процедуру проведут в Тустла-Гутьерресе – столице штата.

[Эмерсон, мигрант]:

«Это конечный пункт их поездки, но что будет дальше? Никто не знает. Так что те, кто направляется туда, как только покинет караван, его судьба окажется исключительно в его собственных руках».

Изначально в состав каравана входили примерно 800 человек. Это в основном выходцы из стран Центральной и Южной Америки. Уже несколько дней караван находится в Арриаге. Это один из последних крупных населённых пунктов Чьяпаса перед переходом в Оахаку.

Большинство мигрантов намерены добраться до центральных и северных штатов Мексики, чтобы найти работу, а потом попытаться получить убежище в США.

Всё это происходит на фоне давления со стороны президента Дональда Трампа. Недавно он обещал повысить пошлины на мексиканские товары, если Мексика не остановит миграционные караваны.

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