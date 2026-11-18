Два древнеримских алтаря II века впервые выставили в Национальном музее Шотландии. Их обнаружили в 2010 году..

Два древнеримских алтаря II века впервые выставили в Национальном музее Шотландии. Их обнаружили в 2010 году недалеко от Эдинбурга. Выставка показывает, как далеко вглубь Шотландии продвинулись римские войска и что осталось от римских поселений.

Вал Адриана построили на севере нынешней Англии, чтобы защитить границу Римской империи. Позже, в середине II века, римские войска продвинулись примерно на 160 километров дальше на север. В центральной Шотландии они возвели новый оборонительный вал Антонина. Он протянулся почти на 60 километров, от одного побережья до другого.

К востоку от нового вала стояла римская крепость. Со временем вокруг неё выросло поселение. О том, что там был храм, археологи узнали во время работ на спортивной площадке.

[Бетани Симпсон, помощница куратора выставки]:

«В ходе работ выяснилось, что под полем для крикета в римском поселении Инвереск находился храм Митры. Это один из алтарей, которые нашли во время тех раскопок. Он посвящён богу Солнца, Солу. Здесь видно его лицо и венец с лучами вокруг головы». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Военные походы римлян доходили и дальше нового вала, до северо-востока Шотландии. А на юге страны сохранились следы одной из крупнейших римских крепостей в этих краях. Рядом с ней стоял деревянный амфитеатр на несколько сотен зрителей. Его очертания до сих пор можно различить в поле.

[Фрейзер Хантер, куратор Национального музея Шотландии]:

«Это история не только о людях с мечами. Да, она об армии, но армия не передвигается одна. Ей нужен рынок, у неё есть свои потребности. Вместе с ней едут семьи, дети, жёны, торговцы и ремесленники. Поэтому вокруг каждой крепости вырастает оживлённый, процветающий гарнизонный город».

Выставка в Эдинбурге продлится до 18 апреля 2027 года.

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