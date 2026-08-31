Художница-самоучка бросила работу в офисе и пишет портреты животных

Для филиппинки Зары это волнующие минуты. Сейчас она впервые увидит портреты своих питомцев. Написала их Кэт..
Дата загрузки: 2026-09-01
Для филиппинки Зары это волнующие минуты. Сейчас она впервые увидит портреты своих питомцев. Написала их Кэт Чуа – художница-самоучка. Она оставила офисную работу и теперь строит карьеру в искусстве.
Кэт любит рисовать с детства, но художественного образования не получала. Научилась писать масляными красками по видео в Интернете и книгам по искусству. Также черпала знания, посещая музеи.
Первые заказы стали делать люди из творческих кругов.
[Кэт Чуа, художница-самоучка]:
«Думаю, многие мои картины нашли отклик у других художников, моих коллег. С этого и началось. Одна подруга заказала у меня портрет, хотя я никогда не предлагала никаких услуг».
Информация о портретистке разлетелась быстро. Заказчиков теперь много.
[Киану Ди, владелец собаки]:
«Картина – это нечто уникальное. Не всегда есть возможность заказать портрет питомца, свой портрет или ещё кого-то, кто тебе дорог. Поэтому чей-то образ на картине в рамке – это ценнее фотографии».
Художница использует бельгийский льняной холст и профессиональные масляные краски. Пишет в технике алла прима.
[Кэт Чуа, художница-самоучка]:
«Это означает «мокрое по мокрому». То есть первый слой краски должен быть влажным. Не надо ждать, пока он высохнет, чтобы нанести следующие несколько слоёв».
У самой Кэт тоже есть питомец. Это помогает ей почувствовать, как отразить характер животного на холсте.
У художницы уже прошла выставка в галерее в Маниле. То, что начиналось как детское увлечение, теперь стало для Кэт способом сохранить что-то ценное для других людей.
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