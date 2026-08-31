Художница-самоучка бросила работу в офисе и пишет портреты животных

Для филиппинки Зары это волнующие минуты. Сейчас она впервые увидит портреты своих питомцев. Написала их Кэт..

Для филиппинки Зары это волнующие минуты. Сейчас она впервые увидит портреты своих питомцев. Написала их Кэт Чуа – художница-самоучка. Она оставила офисную работу и теперь строит карьеру в искусстве.

Кэт любит рисовать с детства, но художественного образования не получала. Научилась писать масляными красками по видео в Интернете и книгам по искусству. Также черпала знания, посещая музеи.

Первые заказы стали делать люди из творческих кругов.

[Кэт Чуа, художница-самоучка]:

«Думаю, многие мои картины нашли отклик у других художников, моих коллег. С этого и началось. Одна подруга заказала у меня портрет, хотя я никогда не предлагала никаких услуг».

Информация о портретистке разлетелась быстро. Заказчиков теперь много.

[Киану Ди, владелец собаки]:

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«Картина – это нечто уникальное. Не всегда есть возможность заказать портрет питомца, свой портрет или ещё кого-то, кто тебе дорог. Поэтому чей-то образ на картине в рамке – это ценнее фотографии».

Художница использует бельгийский льняной холст и профессиональные масляные краски. Пишет в технике алла прима.

[Кэт Чуа, художница-самоучка]:

«Это означает «мокрое по мокрому». То есть первый слой краски должен быть влажным. Не надо ждать, пока он высохнет, чтобы нанести следующие несколько слоёв».

У самой Кэт тоже есть питомец. Это помогает ей почувствовать, как отразить характер животного на холсте.

У художницы уже прошла выставка в галерее в Маниле. То, что начиналось как детское увлечение, теперь стало для Кэт способом сохранить что-то ценное для других людей.

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