Съесть куриное тако за столиком в ресторане – такую привилегию получили лондонские собаки. Четвероногим питомцам также..

От коктейлей до пиццы: в Лондоне устроили ресторанный праздник для собак

Съесть куриное тако за столиком в ресторане – такую привилегию получили лондонские собаки.

Четвероногим питомцам также подают жаркое, пиццу и стейки с картофелем фри. Запить это можно «Собачьим Гиннессом» из костного бульона со взбитыми сливками или коктейлем из морковного сока, кокосовой воды и апельсиновой дольки.

Такой праздник устроили в ресторанном холле в лондонском районе Воксхолл. Проводят его в честь Национального дня собак, который отмечают 26 августа. Но само мероприятие длится целых пять дней.

Меню разработали работники ресторанов. Блюда готовят из продуктов, подходящих для собак.

Праздник не ограничивается только собачьим меню. Каждый питомец получает одно блюдо или напиток бесплатно, если его хозяин заказывает что-то и для себя.

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«Он попробовал всего понемногу. Ему очень понравились кебаб, стейк и куриное тако. Думаю, это было его любимое блюдо.

Такой праздник устраивают в фуд-холле второй год подряд. Для посетителей это отличная возможность сходить в ресторан, не оставляя собаку дома.

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