Шеф-повара во Франции собирают дикую чернику и готовят изысканные блюда

Это пирожное, увенчанное черникой, олицетворяет вкус лета во Французских Альпах. Подают десерт в ресторане в курортном..

Это пирожное, увенчанное черникой, олицетворяет вкус лета во Французских Альпах. Подают десерт в ресторане в курортном городке Тинь. [Пабло Маркес, гость ресторана]:«Фантастика. Насыщенный вкус и свежесть. Эта чудесная черника – настоящее наслаждение».

Пироги и десерты с черникой делают в одной из местных пекарен. Ягоды собирают в горах.

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[Винсент Пердро, сотрудник пекарни]:«Это культовый продукт – бестселлер в Тине. Пироги с черникой – самое продаваемое изделие в нашей кондитерской. В пик сезона мы продаем почти 200 пирогов в день».

Тинь расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Черника растёт на горных склонах, спускающихся к ледниковому озеру. Ягоды собирают профессиональные сборщики. Но местный шеф-повар Клеман Бувье часто сам ходит за черникой.

[Клеман Бувье, шеф-повар]:«Дикая черника намного темнее садовой. Разница небольшая, но заметная: садовая черника немного похожа на мелкий виноград, а дикая намного плотнее внутри и, прежде всего, сочнее, с более насыщенным ягодным вкусом».

Клеман добавляет чернику ко вторым блюдам, например, к молочной телятине. Это придаёт пикантности.

[Клеман Бувье, шеф-повар]:«Черника также прекрасно сочетается с рыбой. Представьте себе рыбное карпаччо с небольшим количеством маринованной или даже свежей черники. Свежая черника также восхитительна в салате с оливковым маслом, солью, перцем и небольшим количеством уксуса».

Рестораны и кондитерские в основном покупают чернику у сборщиков ягод. Килограмм стоит 8-9 евро, а в засушливые годы, как этот, цена поднимается до 15 евро.

Во Франции также выращивают садовую чернику. Площадь плантаций достигла почти 600 гектаров. При этом каждый год она увеличивается на 50 гектаров.

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