Фейерверки, танец льва и ритуалы – в Малайзии проходит фестиваль Девяти императорских богов. В городе Куала-Пилах..

Хождение по углям и фейерверки: в Малайзии отметили праздник Девяти императорских богов

Фейерверки, танец льва и ритуалы – в Малайзии проходит фестиваль Девяти императорских богов. В городе Куала-Пилах этот яркий даосский праздник отмечают у местного храма.

Согласно поверью, в дни фестиваля девять божеств спускаются на Землю через водные пути. В честь гостей зажигают масляные лампы, а на улицах развешивают жёлтые флаги и фонари. В храмах звенят колокольчики и звучат молитвы.

Кульминацией фестиваля становится хождение по раскалённым углям. Перед началом ритуала подготавливают кострище: выравнивают площадку, а затем посыпают раскалённые угли солью. Она гасит вспышки огня.

[Лью А Йонг, настоятель храма]:

«Хождение по огню приносит удачу. Бывает, что у кого-то не ладятся дела или есть проблемы со здоровьем. Для таких людей мы проводим этот обряд, чтобы привлечь удачу, укрепить здоровье и обеспечить успех в делах на весь предстоящий год». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ещё один обычай – это отказ от мяса во время фестиваля.

[Лью А Йонг, настоятель храма]:

«Мы следуем традициям, принятым, например, в Таиланде. Каждый год праздник длится девять дней, и всё это время мы придерживаемся вегетарианства – не употребляем в пищу ничего, что было живым».

На девятую ночь божеств провожают обратно на Небеса.

Фестиваль Девяти императорских богов, помимо Малайзии, отмечают в Таиланде, Сингапуре, Индонезии и Китае.

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