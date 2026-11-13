Рождественское сияние: лондонский универмаг Harrods украсили звёздами, гирляндами и золотом

Рождественское оформление знаменитого лондонского универмага Harrods вдохновлено ночным небом. В этом году праздничная концепция получила название..

Рождественское оформление знаменитого лондонского универмага Harrods вдохновлено ночным небом. В этом году праздничная концепция получила название «Там, где встречаются звёзды».

Фасад легендарного здания подсвечивают 17 000 лампочек, а 24 праздничные витрины превратились в отдельные художественные композиции. Для их украшения использовали 600 звёзд ручной работы, 500 гирлянд и четыре километра сусального золота. Дизайнерские решения представили ведущие модные дома, такие как Schiaparelli, Balenciaga, Valentino и Dior.

Рождественская кампания универмага – это дань уважения британскому мастерству: над праздничным оформлением трудились более 60 специалистов. На работу ушло 40 000 часов. При этом все элементы украшений сделаны в Великобритании.

Команда универмага Harrods работала над проектом около девяти месяцев, стремясь сделать его по-настоящему запоминающимся.

[Александр Уэллс-Греко, креативный директор Harrods]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это приятная задача. Стоит отметить, что все бренды и ритейлеры проделывают огромную работу в этот период. Это колоссальный труд, часто требующий работы в неурочное время. Я горжусь тем, что делают другие бренды. Что же касается Harrods, то для нас важно продолжать развивать концепцию «театра в ритейле», искать новые творческие подходы и создавать истории, которые находят отклик у наших покупателей».

В шесть часов вечера фасад здания становится экраном для светового представления. Оно повторяется каждые полчаса. Вся рождественская иллюминация останется до января.

Более трети покупателей посещают универмаг именно в праздничный сезон. Так что рождественское оформление – это ещё и важная часть привлечения посетителей. Руководство рассчитывает, что люди придут посмотреть на иллюминацию, а заодно заглянут в магазин.

Harrods – самый знаменитый универмаг Лондона. Открылся в 1849 году, а сейчас считается одним из крупнейших универмагов в мире.

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