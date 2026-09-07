Это борьба верхом на лошадях. Побеждает тот, кто собьёт соперника на землю. Называется состязание «Эр-эниш». Оно..

Всемирные игры кочевников в Кыргызстане привлекли поклонников этнических видов спорта со всего мира

Это борьба верхом на лошадях. Побеждает тот, кто собьёт соперника на землю. Называется состязание «Эр-эниш». Оно входит в VI Всемирные игры кочевников в Иссык-Кульской области в Кыргызстане.

Турнир объединяет виды спорта, сформировавшиеся под влиянием кочевого образа жизни, когда верховая езда, охота и боевые навыки были основой выживания.

Кок-бору – один из самых популярных видов конного спорта в Центральной Азии. Его часто сравнивают с регби. Две команды борются за муляж козла, пытаясь забросить его в «казан» противника. Кокпар – это казахский вариант той же игры.

[Айдарбек Бекматов, координатор конных соревнований]:

«На этой арене встретятся 33 команды из 13 стран. Из них семь команд соревнуются в кок-бору. Ещё семь – в кокпаре. Команды из девяти стран соревнуются в эр-энише, а другие десять команд – в тыйын-энмей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Тыйын-энмей – ещё одно сложное мастерство. Всадник должен на полном скаку поднять с земли монету или небольшой предмет, не теряя равновесия.

А эти соревнования называются «Салбуурун». Это охотничьи игры с ловчими птицами и собаками. Дисциплина также включает в себя пешую и конную стрельбу из лука.

Жюри оценивает скорость и технику верховой езды, меткость и способность лучника стрелять в разных направлениях во время движения. В стрельбе без лошади задача сводится к устойчивости, контролю и точности попадания.

[Ян Ковальчик, участник из Польши]:

«Мы – польская команда по традиционной стрельбе из лука. Приехали из Беловежской пущи. Это последний первобытный лес в Европе. Там водятся зубры и волки. Природа там удивительная. Это немного отличается от Кыргызстана. У нас более равнинные и густые леса, но мы любим и кыргызскую природу. А также любим местных людей и местную кухню».

В целом в Игры включены 43 дисциплины. Спортсмены также соревновались в перетягивании каната и ломании засушенных костей животных.

Помимо состязаний, здесь прошли конкурсы по сборке юрт и мастер-классы по гончарному делу.

Всемирные игры кочевников проводят с 2014 года. В этот раз на состязание приехали примерно 3000 спортсменов из 104 стран, включая Австралию, Бразилию, США, Индию, Китай, Турцию и Россию.

Следующий турнир пройдёт в татарстанском городе Казань в 2028 году.

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