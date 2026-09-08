Вот такие «монстры» появляются каждый год на Дне независимости в турецком городе Балыкесир. Они бросаются на..

Монстры-кожевники: как турецкие ремесленники пугают людей на празднике в Турции

Вот такие «монстры» появляются каждый год на Дне независимости в турецком городе Балыкесир. Они бросаются на зрителей, пугают их страшными криками и разрисовывают им лица чёрной краской. Называют этих страшилищ тулутабакларами.

Сейчас это часть праздника, а более ста лет назад было формой сопротивления греческим солдатам во время Второй греко-турецкой войны.

В таком сопротивлении участвовали местные кожевники. С наступлением ночи они наряжались в шкуры, чернили лица сажей, брали в руки палки с черепами животных и колокольчики. Потом шли пугать греческих солдат, а нерегулярные турецкие отряды тем временем действовали.

Теперь потомки тулутабакларов развлекают гостей праздника. Так что многие уходят с него с чёрными лицами.

[зрительница]:

«Я сидела, а тулутабаклар подошёл ко мне и стал размазывать краску по лицу и глазам. У меня не получилось убежать».

6 сентября 1922 года турецкая армия вошла в город и присоединила его к Турецкой Республике. Этому событию и посвящён День независимости Балыкесира. Местные жители благодарят турецких солдат и с восторгом и радостью встречают тулутабакларов.

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