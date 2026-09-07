Взрыв пиротехники на религиозном празднике в Мексике: 10 погибших

По меньшей мере, 10 человек погибли, ещё 64 пострадали в мексиканском поселке Санта-Мария-Канчесда в штате Мехико..

По меньшей мере, 10 человек погибли, ещё 64 пострадали в мексиканском поселке Санта-Мария-Канчесда в штате Мехико в результате взрыва фейерверков во время вечерней мессы на религиозном празднике.

[Итцель Альбарран, очевидица]:

«Всё взорвалось, все это видели, потому что это было прямо рядом с местом, где священник проводил службу. Мы испугались и пригнулись – нам казалось, что на нас вот-вот упадёт брезент. Придя в себя, мы начали уходить оттуда, но люди начали толкаться. Снаружи было много раненых, все наступали на них, это было просто ужасно». [Константина Крисофоро Альбарран, очевидица]:

«Мы точно не знали, что произошло. Мы просто услышали взрыв, а потом все разбежались в разные стороны, ища своих родственников. Некоторые укрылись, а кассиры оказались в ловушке в зоне туалетов. Некоторые погибли мгновенно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Посёлок находится в 160 километрах к северо-западу от столицы Мехико. Взрыв прогремел в атриуме церкви, где люди собрались в канун праздника в честь их святого покровителя. Он повредил стены и аттракционы, установленные для фестиваля. Пострадавших доставили в больницы в близлежащих населенных пунктах.

Местный епископ сообщил, что среди пострадавших – двое священников.

Что именно стало причиной взрыва фейерверков, пока не сообщают. Ведётся следствие.

[Итцель Альбарран, очевидица]:

«Есть несколько версий, что там был газовый баллон, что там была свеча, но мы все знаем, что это были фейерверки, вот что, помимо туалетов, там была небольшая комната для их хранения».

Взрывы пиротехники – обычное явление в Мексике. Там фейерверки часто используют на уличных праздниках и религиозных фестивалях.

Около четырёх лет назад мощный взрыв фейерверков в центральном штате Идальго унёс жизни 17 человек.

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