Спутниковый радар помог учёным закрыть пробел в наблюдениях за редкими императорскими пингвинами из космоса. В течение..

Всегда под наблюдением: спутниковый радар помогает в изучении императорских пингвинов

Спутниковый радар помог учёным закрыть пробел в наблюдениях за редкими императорскими пингвинами из космоса. В течение 15 лет исследователи отслеживали перемещение арктических птиц с помощью обычных спутниковых снимков. Но с наступлением полярной ночи это становилось невозможным.

[Грант Макдональд, ведущий автор исследования]:

«Это означало, что зимой, в период размножения императорских пингвинов, мы не могли видеть их на снимках. Но теперь обнаружили, что можно наблюдать за ними с помощью Sentinel-1 – бесплатной радиолокационной системы Европейского космического агентства».

Учёные из Даремского университета в Великобритании с 2017 по 2024 год наблюдали за тремя колониями пингвинов в заливе Атка, на острове Коулман и у мыса Вашингтон. Спутниковый радар обнаруживает объекты на Земле в любую погоду и любое время суток.

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Данные радара позволяют отслеживать перемещение пингвинов, в том числе и по их помёту. Оказалось, что зимой колонии менее подвижны, чем летом, но всё равно перемещаются. А в некоторых случаях они удалялись от края льда, даже когда он казался стабильным.

В целом в Антарктиде насчитывается 70 колоний императорских пингвинов. Многие из них люди никогда не посещали.

[Грант Макдональд, ведущий автор исследования]:

«Антарктида – труднодоступное место, поэтому дистанционное наблюдение – важный инструмент. Кроме того, императорских пингвинов совсем недавно классифицировали как вымирающий вид. Поэтому очень важно лучше изучить их».

Для выживания вида особенно важна стабильность морского льда, поскольку пингвины на нём выводят и растят птенцов около девяти месяцев.

В исследовании также участвовали учёные из Британской антарктической службы, Кентерберийского университета в Новой Зеландии и Океанографического института Вудс-Хоул в США.

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