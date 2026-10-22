Более 150 жертв: удар беспилотника уничтожил рынок на границе Судана и Южного Судана

Вот так выглядит то, что осталось от рынка Амьет в спорном районе Абьей на границе Судана..

Вот так выглядит то, что осталось от рынка Амьет в спорном районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. В понедельник беспилотник атаковал на этой территории топливный склад. В результате погибло более 70 человек, десятки людей пострадали.

Сейчас число погибших возросло до 153. Ожидается, что жертв станет ещё больше.

Почти все постройки на рынке Амьет уничтожены. Некоторые ещё продолжают гореть.

[местная жительница]:

«Вот здесь были мои ресторан и чайная. Они каждый день приносили мне доход, и я могла прокормить себя и своих детей. Теперь всё полностью разрушено». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Власти Абьея обвинили в атаке армию Судана. Её представитель подтвердил, что военные нанесли удар по топливным цистернам. По его словам, они прибыли из Южного Судана и предназначались для повстанческой группировки «Силы быстрого реагирования». Она воюет против правительства Судана с апреля 2023 года. При этом суданские военные заявили, что не нацеливались на мирных жителей.

Район Абьей стал спорным после того, как Южный Судан объявил о своей независимости в 2011 году. Абьей богат нефтью и имеет важное стратегическое значение. За

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